Tokom letnjih vrućina žene sve češće biraju laganu i prozračnu garderobu koja im pruža osećaj prijatnosti tokom celog dana, zbog čega posebnu pažnju posvećuju izboru materijala. Upravo zato muslin postaje jedan od najtraženijih izbora za letnju sezonu.

Pored pamuka, lana, viskoze i tencela, koji godinama važe za omiljene letnje materijale, poslednjih sezona sve veću popularnost stiče i muslin. Nekada je bio namenjen pre svega za izradu pidžama, odeće za bebe i kućnih kompleta, a danas je neizostavan deo letnjih modnih kolekcija.

Haljine, košulje, široke pantalone i kompleti od muslina sve su zastupljeniji među ženama koje žele da izgledaju moderno, a istovremeno se osećaju udobno.

Sve veća potražnja za ovim materijalom primetna je i u ponudi brojnih modnih brendova, ali i na ulicama, gde su odevni komadi od muslina postali čest izbor tokom toplih dana.

Muslin je izuzetno lagana i prozračna tkanina koja se najčešće izrađuje od pamuka, ali se može proizvoditi i od svile, vune ili sintetičkih vlakana. Zahvaljujući mekoj teksturi, prijatnom osećaju na koži i izdržljivosti, predstavlja jedan od najpogodnijih materijala za nošenje tokom toplih letnjih dana.

Ova tkanina potiče iz oblasti Bengala, gde se nekada ručno tkala i važila za luksuzan materijal namenjen imućnijim slojevima stanovništva. Danas je široko dostupna, može se kupiti po pristupačnim cenama i zadržala je osobine zbog kojih je i dalje veoma cenjena među ljubiteljima udobne garderobe.

Svima koji tokom leta traže odeću koja je lagana, prijatna za nošenje i u skladu sa aktuelnim modnim trendovima, odevni komadi od muslina predstavljaju odličan izbor.

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