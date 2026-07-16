Deterdžent za sudove je stekao reputaciju jednog od najefikasnijih sredstava za čišćenje. Naravno, njegova osnovna namena je da ukloni nečistoće sa posuđa i učini ga blistavim, ali sposobnost uklanjanja masnoće čini ga pogodnim i za druge kućne poslove, poput uklanjanja određenih fleka sa odeće, brisanja prljavštine sa radnih površina i čišćenja četkica za šminku.

Ipak, uprkos svojoj svestranosti i relativno blagim formulama, deterdžent za sudove nije univerzalno sredstvo za čišćenje, kako neki veruju. Kada se koristi na određenim površinama i u pojedinim situacijama, može ostaviti fleke, ukloniti zaštitne premaze ili izazvati druge vrste oštećenja.

Evo zašto čak i blag deterdžent za sudove ima svoja ograničenja i koje proizvode je bolje koristiti umesto njega.

Zašto deterdžent za sudove nije uvek toliko univerzalan koliko deluje

Pošto je deterdžent za sudove posebno napravljen za pranje kuhinjskog posuđa, razumljivo je zašto mnogi misle da je dovoljno blag za gotovo svaku površinu. Osim toga, primamljivo je pojednostaviti čišćenje tako što ćemo jedan proizvod koristiti svuda. (Ko ne voli svestrana sredstva?) Ali takav pristup ponekad može napraviti više štete nego koristi.

Jedan od najvećih rizika odnosi se na boje koje se koriste u nekim formulama deterdženata za sudove. „Može potencijalno da ostavi fleke ili ošteti površinu“, kaže stručnjakinja za čišćenje Vanesa Garsija, profesionalna Taskerka na platformi ,,Taskrabbit" za sajt Martha Stewart. Zbog toga preporučuje korišćenje samo prozirnog deterdženta za sudove. „Nikada ništa što ima boju“, kaže ona.

Surfaktanti, odnosno aktivni sastojci za čišćenje u većini deterdženata za sudove, takođe treba pravilno razblažiti. Iako sigurno ne koristite celu bocu deterdženta za jedno pranje posuđa, lako je zaboraviti isti princip kada je reč o drugim površinama.

„Deterdžent za sudove koristite samo kada ga razblažite“, kaže Garsija. „Pomešan sa sirćetom i vrućom vodom, predstavlja idealno sredstvo za čišćenje.“ Kada se koristi nerazblažen, sam deterdžent može ostaviti naslage koje se teško ispiraju.

Čak i mala količina deterdženta za sudove može oštetiti određene površine u domu, pa je važno izbegavati njegovu upotrebu na sledećim mestima i predmetima.

Isušuje kožu

Koža zahteva posebno formulisana sredstva za čišćenje i negu kako bi zadržala svoju prirodnu teksturu i završnu obradu.

„Deterdžent za sudove isušuje kožu i uklanja prirodna ulja koja joj daju rastegljivost i mekoću, čime je praktično uništava“, kaže Garsija.

Može ukloniti zaštitni premaz sa kamena

Materijali poput mermera, granita i krečnjaka često imaju zaštitne premaze koji pomažu u sprečavanju fleka i prodiranja vlage. Korišćenje pogrešnog sredstva za čišćenje može vremenom oslabiti te premaze ili učiniti da kamen izgubi sjaj.

Umesto toga, birajte sredstva posebno namenjena prirodnom kamenu, koja efikasno čiste bez oštećivanja površine.

„Za te površine želite nešto sa neutralnim pH faktorom“, kaže Garsija.

Kvari završnu obradu drveta

Drveni nameštaj i površine od pravog drveta takođe zahtevaju posebnu negu. Iako deterdžent za sudove može delovati bezazleno, njegova ponovljena upotreba na obrađenom drvetu može postepeno ukloniti zaštitne premaze ili ostaviti površinu neujednačenom i bez sjaja.

„Pravo drvo je još jedan primer“, kaže Garsija. „Na tržištu postoji mnogo sredstava za čišćenje namenjenih baš drvetu i vredi ih koristiti, jer ona ne samo da čiste već zapravo vraćaju sjaj, a pritom ne isušuju drvo kao što to mogu druga sredstva.“

Skida zaštitne slojeve sa podova

Mnoge vrste podova oslanjaju se na zaštitne slojeve od voska koji im daju sjaj i štite materijal ispod njih. Garsija objašnjava da deterdžent za sudove može ukloniti neke od tih premaza, naročito ako se koristi često ili nerazblažen.

Kada se sloj voska ukloni, podovi mogu izgledati beživotno i postati osetljiviji na svakodnevno habanje.

Kada je deterdžent za sudove dobar izbor

Deterdžent za sudove svakako zaslužuje mesto u vašem ormariću sa sredstvima za čišćenje, a znati gde ga ne treba koristiti jednako je važno kao i znati gde je veoma efikasan.

Garsija redovno koristi prozirni deterdžent za sudove u svojoj rutini čišćenja.

„Prozirni deterdžent za sudove sa veoma vrućom vodom je moj izbor za uklanjanje fleka sa tkanina“, kaže ona. „Koristila sam ovu kombinaciju za uklanjanje crnog vina sa tapaciranog nameštaja i neverovatno dobro funkcioniše.“

Deterdžent za sudove je posebno pogodan za čišćenje:

baštenskog nameštaja,

roštilja,

lajsni,

fleka od ulja i masnoće,

sudopera i kada.

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