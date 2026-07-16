Sigurna sam da ste i vi bar jednom čuli savet: "Namaži penu za brijanje na opekotine od sunca, odmah će da prođe." Iskreno, i meni je to zvučalo kao jedan od onih bakinnih trikova koji se prenose s kolena na koleno. Ali, da li u tome zaista ima istine ili je u pitanju još jedan mit?

Zato sam malo istražila šta kažu lekari i dermatolozi.

Odakle uopšte ovaj trik?

Priča je krenula pre mnogo godina, kada su pojedine pene za brijanje sadržavale mentol, glicerin ili aloe veru. Kada ih namažete na vrelu kožu, one kratkotrajno hlade i daju osećaj olakšanja.

I upravo taj osećaj naveo je mnoge da pomisle kako pena "leči" opekotine.

Međutim, osećaj hlađenja nije isto što i lečenje.

Da li stvarno pomaže?

Odgovor dermatologa je prilično jasan, ne postoji dokaz da pena za brijanje leči opekotine od sunca.

Štaviše, mnoge pene sadrže alkohol, mirise i druge sastojke koji mogu dodatno da iritiraju već oštećenu kožu.

Ako ste samo blago pocrveneli, možda ćete na kratko osetiti prijatno hlađenje, ali to neće ubrzati oporavak kože.

Šta onda stvarno pomaže?

Ako ste izgoreli na suncu, mnogo je važnije da uradite nekoliko jednostavnih stvari:

sklonite se sa sunca čim primetite da koža gori;

rashladite kožu mlakim, nikako ledenim tušem ili oblogama;

pijte dovoljno vode jer telo gubi mnogo tečnosti;

namažite gel sa alojom ili hidratantnu kremu bez alkohola i jakih mirisa;

nekoliko dana izbegavajte novo izlaganje suncu.

A šta nikako ne treba da radite?

Ovo me je posebno iznenadilo jer mnogi upravo tu greše.

Nemojte mazati puter, ulje, pastu za zube, sirće, alkohol ili razne preparate koji nisu namenjeni za opekotine. Oni mogu da zadrže toplotu u koži ili da izazovu dodatnu iritaciju.

Ni led nije dobro rešenje. Ako ga stavite direktno na kožu, možete napraviti još veću štetu.

Kada morate kod lekara?

Ako se pojave veliki plikovi, jaka temperatura, zimica, mučnina, vrtoglavica ili osećaj da ćete se onesvestiti, nemojte čekati da "prođe samo od sebe". To može biti znak ozbiljnijih opekotina ili sunčanice i tada je potreban pregled lekara.

Dakle, pena ili ne?

Ako mene pitate, posle svega što sam pročitala, ne bih rizikovala. To što je nekome prijalo ne znači da će pomoći i vašoj koži.

Mnogo je sigurnije držati se onoga što preporučuju dermatolozi, rashladiti kožu, dobro je hidrirati i dati joj nekoliko dana da se oporavi.

Pena za brijanje možda može da pruži kratkotrajan osećaj svežine, ali nije lek za opekotine od sunca. Kada je koža već oštećena, najbolje je da joj pomognete proverenim metodama, a ne trikovima sa interneta.