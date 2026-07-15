Nova frizura može osvežiti izgled i naglasiti crte lica, a ovog leta u fokusu su modeli koji se lako održavaju, daju volumen i podmlađuju lice. Stručnjaci izdvajaju četiri frizure koje posebno laskaju ženama starijim od 50 godina.

Na vrhu liste nalazi se „Old Money“ frizura, prepoznatljiva po blagom volumenu u korenu i mekim slojevima koji ostavljaju utisak prirodne elegancije. Odlično pristaje kosi srednje dužine i ne zahteva mnogo stilizovanja.

Među najtraženijim frizurama i dalje je francuski bob, koji odiše sofisticiranošću. Ovaj model lepo uokviruje lice, izgleda uredno i bez feniranja, a najbolje pristaje ravnoj i gušćoj kosi.

Veliku popularnost zadržava i kaskadno šišanje, koje zahvaljujući slojevima daje volumen tankoj kosi, dok gustu čini lakšom za oblikovanje. Frizura izgleda lepo i kada se nosi prirodno, sa blagim talasima ili ispravljena.

Prilikom izbora frizure najvažnije je voditi računa o obliku lica, tipu kose i vremenu koje želite da izdvojite za svakodnevno stilizovanje. Frizura koja odgovara vašim crtama lica i načinu života uvek će biti najbolji izbor.