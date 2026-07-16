Različiti mirisi, a posebno kombinacije nekoliko njih, lako i efikasno odbijaju invaziju insekata, pa ako ne želite da bacate novac na različite preparate, isprobajte ovaj jeftin domaći trik.

Sve što vam je potrebno jeste obično belo sirće, koje je i inače poznato kao jedan od najdragocenijih sastojaka u domaćinstvu. U bočicu sa raspršivačem sipajte sirće i vodu u odnosu 1:1, dobro promućkajte, pa nanesite po okvirima prozora i vrata svuda u kući, prenosi sajt "Apartment Therapy".

Ova smesa može da posluži i u druge svrhe - na primer sjajno otklanja fleke i prljavštinu sa stakla, pa je iskoristite i za pranje prozora i brisanje ogledala.

Ako se pribojavate da će vam se kuća osećati na sirće, ne brigajte - postoji varijanta ove smese, ali sa dodatkom eteričnog ulja. U boci sa raspršivačem pomešajte pola šoljice alkoholnog sirćeta, 20 kapi eteričnog ulja od nane i šoljicu i po vode. Promućkajte i isprskajte okvire prozora i vrata.

Mravi ne podnose ni miris cimeta, pa pospite malo cimeta tamo gde se inače skupljaju. Isto deluje i limun - dovoljno je da sok ovog citrusa iscedite na kritične tačke.

Cimet ne vole ni moljci, pa u ormar stavite nekoliko štapića ovog začina u platnenoj vrećici.

Protiv mrava može da vam pomogne i prirodni sprej od kog momentalno beže. Pomešajte vodu, malo tečnog sapuna i nekoliko kapi eteričnog ulja od lavande, pa u to dodajte malo izmrvljenog lovora ili nane. Promućkajte i smesu nanesite na mesta na kom se skupljaju mravi.