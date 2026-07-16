Od vrućine veći deo noći ne možete da zaspite, otvaranje prozora noću ne dolazi u obzir jer odmah postajete žrtva komaraca, a klimu ne volite da uključujete jer u toku noći previše rashladi prostor i na kraju se budite s kijavicom.

Pokušajte sa trikom za koji vam je potreban led iz frižidera!

Uzmite čaršav na kojem spavate, stavite ga u plastičnu kesu i smestite u zamrzivač na desetak minuta. Čaršav će se naravno ugrejati u dodiru sa telom dok budete spavali, ali će svežina trajati neko vreme, taman toliko da fino rashlađeni utonete u san.