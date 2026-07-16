Kada je u pitanju kulinarstvo, rekla bih da još uvek pronalazim svoj put. Put je trnovit ali sam do sada dosta naučila i ispunila lični kuvar najukusnijim receptima, kako iz domaće, tako i iz strane kuhinje.

Međutim, često imam osećaj da lako upadnem u rutinu pripremanja jednih te istih recepata, za šta krivim manjak vremena i energije, zbog čega su nove kombinacije ukusa više nego dobrodošle. Kao i većina, tražim ih na dobrom starom (možda i ne toliko starom) TikToku jer tamo uvek ima brzih, lakih i neodoljivih recepata, od kojih sam neke već probala i stalno im se vraćam.

Ovoga puta me je iznendio recept za pripremu tortilji koji je podelila umetnica i manekenka Jovana Krneta, poznatija na ovoj mreži kao Krneta. Ona je u nedavno objavljenom video snimku pokazala pripremu ovih jednostavnih i zasitnih tortilja, ali i fila koji ide preko njih.

Tortilje od crvenog sočiva

Za pripremu ovih tortilja biće vam potrebno samo nekoliko sastojaka koje verovatno imate kod kuće, a to su crveno sočivo, maslinovo ulje i so. Sastojci se dodaju u količinama koje vama odgovaraju, što dodatno olakšava ceo proces.

Premda se spremaju za tili čas, morate sačekati sat ili dva da sočivo upije vodu. Sve posle toga je maltene sitnica.

Sastojci:

Za tortilje:

crveno sočivo





maslinovo ulje





so

Za fil:

leblebije





tunjevina u maslinovom ulju,





sitno seckani crveni luk,





kiseli krastavčići





čili,



limunov sok





tahini



balzamik od nara





maslinovo ulje

Priprema:

Crveno sočivo potopite u vodu 1–2 sata. Procedite ga, dodajte svežu vodu tek toliko da ga prekrije, malo maslinovog ulja i soli, pa izblendirajte. Ispecite tanke tortilje na zagrejanom ulju. Za fil pomešajte izgnječene leblebije, tunjevinu u maslinovom ulju, sitno seckani crveni luk, kisele krastavčiće i malo tečnosti iz tegle. Začinite čilijem, limunovim sokom, tahinijem, balzamikom od nara i maslinovim uljem. Napunite tortilje, dodajte još malo balzamika od nara, crni susam i prstohvat vulkanske soli.

Utisci

Ispratila sam Jovanina uputstva za tortilje, ali sam improvizovala fil jer sam već imala neke sastojke koje sam htela da potrošim. Moram da priznam da mi priprema nije teško pala. Rekla bih da je sve bilo gotovo za nekih 15-ak minuta. Jedini korak koji je za mene lično bio zahtevniji bio je prženje tortilja jer treba pogoditi pravu temperaturu, količinu smese i pravo vreme okretanja tortilja. Zbog toga neke nisu bile naročito reprezentativne, ali sve su bile jednako ukusne- potvrđuje ovaj skromni degustator.

Tortilje sam jela za večeru i nosila ih na posao za ručak. Fil se sastojao od kombinacije povrća, tofua, leblebija i tunjevine, i bio je vrlo ukusan i lepo parirao blagom ukusu tortilja. Ipak, radujem se da probam i Jovanin fil čim budem ponovo pravila ovaj recept, a to će sigurno biti vrlo brzo. Jako mi se dopao, želim da usavršim svoje sposobnosti, plus imam još mnogo sočiva da potrošim.

Isprobajte i vi ove fenomenalne tortilje. Nećete se pokajati!

Bonus video: