Bež nijanse ponovo su u centru pažnje kada je reč o uređenju doma, a među najvećim trendovima u 2026. godini izdvaja se "sanded beige" - topla, nežna boja inspirisana svetlim peskom.

Dizajneri enterijera ističu da ova nijansa unosi osećaj mira, elegancije i topline, zbog čega sve češće zamenjuje hladne sive tonove koji su godinama dominirali modernim domovima.

Ova neutralna nijansa lako se uklapa u različite stilove uređenja i pogodna je za gotovo svaku prostoriju. Odlično se kombinuje sa svetlim tonovima, kao i sa bojama inspirisanim prirodom, poput nežnozelene, plave, terakote, maslinaste i oker nijanse. Istovremeno, lepo naglašava tamni drveni nameštaj, a prostoru daje sofisticiran i bezvremenski izgled.

Stručnjaci savetuju da se prilikom kombinovanja vodi računa o tonovima i kontrastima kako bi se zadržala opuštajuća atmosfera.

Upravo zbog svoje svestranosti i topline, "sanded beige" postao je jedan od vodećih trendova u enterijerima tokom 2026. godine i sve je popularniji izbor za stvaranje prijatnog i skladnog doma.

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