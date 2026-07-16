Lako je kupiti osnovne namirnice, poput crnog luka, u većim količinama kako biste ih uvek imali pri ruci za recepte u poslednjem trenutku. Ali ponekad ta kesa luka može da ostane neiskorišćena danima, pa čak i nedeljama, što dovodi do toga da iz vrha izviri svetlozeleni izdanak. Zvuči poznato?

Proklijali luk je uobičajeno iznenađenje u kuhinji i često izaziva pitanja o bezbednosti hrane. Stručnjaci za bezbednost hrane su otkrili šta zapravo znači kada luk proklija, da li to utiče na njegovu bezbednost ili hranljivu vrednost, kako prepoznati da li je i dalje dobar za jelo i kada je najbolje da ga bacite.

Zašto luk proklija?

Verovatno ste s vremena na vreme naišli na glavicu proklijalog luka na kuhinjskom pultu — i to je potpuno normalno. Klijanje se događa kada je ovo povrće izloženo uslovima koji podstiču novi rast, poput svetlosti, toplote i vlage, što se često dešava tokom čuvanja u kuhinji.

Da li je proklijali luk bezbedan za jelo?

Sprečavanje bacanja hrane je uvek važno, ali još je važnije znati šta je bezbedno za konzumaciju. Ako ste pre nekoliko nedelja kupili previše luka i primetite da je nekoliko komada pustilo izdanke, nema razloga za brigu — i dalje su bezbedni za jelo sve dok se luk nije pokvario, kako navodi FDA.

Ipak, najbolje je proklijali luk iskoristiti što pre, pre nego što se ukus dodatno promeni. Klijanje je prirodan proces kod luka koji ne dovodi do stvaranja štetnih jedinjenja. Za razliku od krompira, proklijali luk ne postaje otrovan niti povećava rizik od bolesti izazvanih hranom, objašnjava Šenon Stover, edukatorka za bezbednost hrane pri Odeljenju za proširenje Univerziteta Mičigen Stejt.

Ipak, kao i sve drugo povrće, proklijali luk treba isprati pod mlazom hladne vode pre pripreme kako bi se uklonili eventualni patogeni koji mogu izazvati bolest, savetuje Kimberli Bejker, direktorka programa za sisteme hrane i bezbednost pri Odeljenju za proširenje Univerziteta Klemson za sajt Martha Stewart.

Kako izdanak raste, on koristi hranljive materije iz glavice luka, zbog čega unutrašnjost može vremenom postati mekša i blago gorka, što može uticati na ukus jela, napominje Bejkerova.

Ako nema znakova kvarenja, trudnice, starije osobe, mala deca i osobe sa oslabljenim imunitetom nisu izložene većem riziku zbog konzumiranja proklijalog luka.

Da li možete da jedete zeleni izdanak?

Možda se pitate: da li je bezbedno jesti zeleni izdanak na luku? Odgovor je da. Zeleni izdanak je bezbedan za jelo, ali njegov ukus je često jači, intenzivniji i ponekad čak gorči od ukusa same glavice luka, kaže Bejkerova.

Ako volite izraženiji ukus, Stoverova predlaže da iseckate izdanak i koristite ga u jelima poput čilija ili nadeva za takose. Imajte na umu da je njegova tekstura čvršća i vlaknastija u odnosu na ostatak luka.

Kada baciti proklijali luk

Sve dok glavica ostaje čvrsta i nema znakova truljenja ili buđi, nema potrebe da bacate luk. Međutim, treba ga baciti ako primetite tamne ili paperjaste mrlje, sluzavu ili previše mekanu teksturu, vlažne ili slojeve koji cure, jak i neprijatan miris, promene boje unutrašnjosti, vidljivo raspadanje ili tragove štetočina u kuhinji.

„Ove promene ukazuju na propadanje i mogući razvoj mikroorganizama, zbog čega luk više nije bezbedan za jelo“, upozorava Bejkerova.

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