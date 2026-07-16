Štednja ne mora da bude komplikovana, ali zahteva dobru organizaciju i disciplinu. Mnogi ljudi troše novac nesvesno jer ne prate svoje prihode i rashode, zbog čega im plata brzo nestane. Uz nekoliko jednostavnih navika moguće je bolje kontrolisati budžet i lakše ostvariti finansijske ciljeve.

1. Pratite svoje troškove

Prvi korak ka uspešnoj štednji je beleženje svih prihoda i rashoda. Kada imate pregled gde novac odlazi - od računa i hrane do zabave i kupovine - lakše ćete prepoznati nepotrebne troškove i napraviti plan za budućnost.

2. Odvojite novac odmah nakon plate

Umesto da čekate kraj meseca i štedite ono što ostane, bolje je da deo novca odmah sklonite sa strane. Popularna metoda 50-20-30 predlaže da se 50 odsto prihoda koristi za osnovne potrebe, 20 odsto za želje, a 30 odsto za štednju i buduće ciljeve.

3. Planirajte rashode

Pre kupovine napravite spisak potrebnih stvari i držite se njega kako biste izbegli impulsivne kupovine. Dobar trik je da živite kao da imate manje novca nego što zaista imate, a dodatne prihode ili bonuse odmah odvojite za štednju.

4. Postavite prioritete

Važno je odrediti šta vam je najpotrebnije i prvo štedeti za te ciljeve. Umesto da kupujete sve odjednom, napravite redosled prioriteta i postepeno ostvarujte svoje želje.

5. Koristite SMART metodu

Ciljevi štednje treba da budu jasno određeni, merljivi, ostvarivi, važni i vremenski ograničeni. Na primer, ako želite da uštedite određenu sumu za putovanje do određenog datuma, lakše ćete pratiti napredak i ostati motivisani.

Najvažnije pravilo štednje je istrajnost. Čak i mali iznosi mogu napraviti veliku razliku ako se redovno odvajaju i ako postoji disciplina da se ušteđeni novac ne troši na neplanirane stvari.



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