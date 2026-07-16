Ako pijete terapiju za visok krvni pritisak, velike vrućine nisu nešto što treba olako shvatiti. Mnogi ovih dana primete da im se vrti u glavi, da su malaksali ili da im je pritisak niži nego inače, pa odmah pomisle: "Možda da preskočim tabletu."

Kardiolozi upozoravaju da je to jedna od najvećih grešaka koju možete da napravite.

Zašto leti pritisak pada?

Kada napolju "upeče", organizam pokušava da se rashladi. Krvni sudovi se šire, više se znojimo i gubimo tečnost i so. Zbog toga pritisak prirodno može da bude niži nego zimi.

Ako uz to pijete lekove za hipertenziju, nije neobično da osetite vrtoglavicu kada ustanete, slabost ili umor posle kraće šetnje.

Ali to ne znači da treba sami da menjate terapiju.

Nemojte sami da smanjujete lekove

Ovo lekari posebno naglašavaju.

Čim vide niži pritisak, mnogi odluče da preskoče tabletu ili prepolove dozu. To može da bude opasno jer pritisak može naglo da "skoči", a takve oscilacije dodatno opterećuju srce i krvne sudove.

Ako nekoliko dana zaredom imate nizak pritisak i tegobe, prvo merite pritisak ujutru i uveče, zapisujte vrednosti i javite se svom lekaru. Samo on može da proceni da li terapiju treba menjati.

Koji lekovi zahtevaju dodatni oprez?

Lekari kažu da leti posebnu pažnju traže:

diuretici, jer pojačavaju gubitak tečnosti;

ACE inhibitori i sartani, naročito ako ste dehidrirali;

beta blokatori, koji mogu otežati rashlađivanje organizma;

nitrati, koji dodatno šire krvne sudove.

To ne znači da su loši lekovi, već da ih tokom velikih vrućina treba pažljivije pratiti.

Kada je znak za uzbunu?

Ako primetite:

jaku vrtoglavicu,

osećaj da ćete se onesvestiti,

izrazitu slabost,

grčeve u mišićima,

tamnu mokraću,

zbunjenost ili konfuziju,

to može da znači da ste dehidrirali ili da vam je pritisak previše pao.

Ako se pojave bol u grudima, otežano disanje ili gubitak svesti, odmah pozovite Hitnu pomoć.

Šta uraditi ako vam naglo padne pritisak?

Ne pokušavajte da "izdržite".

Sedite ili lezite i podignite noge. Popijte nekoliko gutljaja vode i sklonite se u hlad. Kada ustajete, radite to polako – prvo sedite pola minuta, pa tek onda ustanite.

Koliko vode treba piti?

Nemojte čekati da ožednite.

Na velikim vrućinama vodu pijte tokom celog dana, u manjim gutljajima. Izuzetak su osobe sa srčanom slabošću kojima je lekar ograničio unos tečnosti – one treba da se pridržavaju količine koju im je odredio kardiolog.

Oprez sa lekovima protiv bolova

Malo ko zna da ibuprofen i slični lekovi mogu biti problem ako pijete terapiju za pritisak i pritom ste dehidrirali.

Takva kombinacija može ozbiljno da optereti bubrege, zato ih nemojte uzimati na svoju ruku. Ako vam zatreba lek protiv bolova ili temperature, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Klima nije neprijatelj

Mnogi misle da klima šteti srcu, ali kardiolozi kažu da je tokom velikih vrućina zapravo saveznik.

Važno je samo da razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bude veća od sedam do osam stepeni i da hladan vazduh ne duva direktno u vas.

Stariji moraju biti pod posebnom kontrolom

Stariji ljudi teže podnose vrućinu, sporije osećaju žeđ i često piju više lekova odjednom. Zato ih ovih dana treba češće obilaziti, podsećati da piju vodu, proveravati da li uzimaju terapiju i da li borave u rashlađenoj prostoriji.

Poruka kardiologa je jednostavna, terapija za visok pritisak leti se ne prekida i ne menja bez dogovora sa lekarom. Redovno merenje pritiska, dovoljno tečnosti, boravak u hladu i malo više opreza mogu da spreče ozbiljne komplikacije tokom tropskih dana.