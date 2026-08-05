Vesti
Alo!

Dom i saveti

Rešite se uporne pomorandžine kore: Uništite celulit praznom kutijom od kreme

Ne postoji čarobna krema niti čudotvorni čaj, potreban vam je sistem mera

Autor:  Slobodanka Ćorić
05.08.2026.15:00
0
Rešite se uporne pomorandžine kore: Uništite celulit praznom kutijom od kreme
urednik
"Šalju vatrice, a još žive kod mame": Brutalno iskrena objava žene o mlađim udvaračima postala hit
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Romanchini
 "Šalju vatrice, a još žive kod mame": Brutalno iskrena objava žene o mlađim udvaračima postala hit
Prethodna vest
Težak dan za 1 znak horoskopa: Bolje da izbegava svađu i donošenje važnih odluka
Foto: Printscreen | Printscreen/YouTube/Sony Pictures Entertainment
 Težak dan za 1 znak horoskopa: Bolje da izbegava svađu i donošenje važnih odluka
Sledeća vest

Podatak da devet od deset žena na nekom delu tela ima celulit, uprkos tržištu koje je preplavljeno preparatima i tretmanima, ne uliva previše nade da je izlečenje ovog problema moguće.

Ipak, predavanje nije opcija, a borba protiv pomorandžine kore treba da se od kampanjske akcije u predsezoni pretvori u način života koji će da obuhvati skup aktivnosti za poboljšanje opšteg psihoﬁ zičkog stanja. Dakle, ne postoji čarobna krema niti čudotvorni čaj, potreban vam je sistem mera. Pre svega, morate da korigujete ishranu i osim namirnica koje su dobri saveznici u borbi protiv celulita, uvedete i bar dve-tri litre vode ili čaja dnevno, i to od koprive, maslačka, peteljki trešanja i, naravno, zeleni čaj. Potom je neophodno da neko vreme posvetite masaži i spoljnim delovanjem na problem uz pomoć krema, ulja i obloga od folije. Loša vest za one koje su lenji glasi: ne, ne možete da izbacite toksine iz kože ukoliko ne vežbate. I, na kraju, ono što je možda i najbitnije za pozitivan ishod jeste strpljenje jer se niko nije oslobodio pomorandžine kore preko noći.

Zdravlje na usta ulazi

Veoma je bitno da se ishrana koriguje u odnosu na ono što želite da postignete. Dakle, izbacujete kafu, alkohol, gazirana pića, šećere, so i belo brašno. Svakog jutra popijte kašiku jabukovog sirćeta razmućenog u čaši vode. Na meni treba da uvrstite nemasnu ribu, mleveni lan s jogurtom, ovsene mekinje, borovnice, kupus, ananas, peršun, salate i sveže povrće. Rečju, sve ono što će da pospeši izbacivanje toksina. Bingo za one koje vole ljuto jeste podatak da papričice i đumbir ubrzavaju metabolizam pa slobodno zaljutite svoje čorbe, a preko dana uvek uz sebe imajte limunadu s rendanim svežim đumbirom.

Piling za pravi filing

Pomešajte šećer i bebi ulje u razmeri 3:1 i nežno masirajte ugroženo područje. Ili pomešajte dve šolje kafe, pola šolje smeđeg šećera i tri kašičice maslinovog ulja. Odlično su se pokazale i obloge od kafe - pomešajte mlevenu kafu i maslinovo ulje, namažite i obmotajte plastičnom kesom. Držite 10 minuta pa isperite. I ne odustajte, nikad!

Masaža u kućnim uslovima

Osim delovanja iznutra, celulit se tretira i spolja - masažom. Postoje razne tehnike ručne masaže od gnječenja, uvrtanja, lupkanja, preko četkanja do glađenja. U poslednje vreme su veoma popularne i oklagije. Ukoliko niste u prilici da se prepustite stručnoj masaži, probajte trik koji je Britni Spirs podelila sa svojim fanovima - sasvim slučajno je otkrila da prazna limena kutija od kreme može da bude odličan alat za masažu! Najbitnije je da butine budu dobro nauljene da tretman ne bi bio neprijatan. Žustrim pokretima od kolena nagore tretirajte pomorandžinu koru. Osetićete pod rukama kako kutija poskakuje zbog loptica koje su zapravo molekuli masti i toksina, ali svakog dana biće ih sve manje!

Hiljade i hiljade čučnjeva

Samo 20 minuta dnevno biće vam dovoljno da prokrvite kritične delove tela. Koncentrišite se na vežbe koje aktiviraju mišiće nogu, butina i zadnjice, ili područja na kojem imate celulit. Čučnjevi, iskoraci, vožnja bicikla na podu ili u prirodi, preskakanje vijače, samo su neki od predloga. Omiljena vežba Sidni Kroford protv celulita je „magareći udarac“. Kleknite na sve četiri, pa jednu nogu savijenu u kolenu dignite pod pravim uglom. Držite je pet sekundi pa vratite na pod. Radite tri serije po 10 puta pa promenite nogu.

 
 
vežbe celulit alo najzena kako se rešiti celulita

Povezane vesti

Amerikanac prvi put probao gibanicu i odlepio! Pogledajte u šta je umače, okrenuće vam se želudac - da li je ovo gastro zločin?
Prinstcreen | TikTok/chriscaresnone
ŠTA VI KAŽETE?

Amerikanac prvi put probao gibanicu i odlepio! Pogledajte u šta je umače, okrenuće vam se želudac - da li je ovo gastro zločin?

09:53 | 0
Stavite čašu slane vode pored kreveta i ostavite je preko noći: Ljudi ujutru ostanu u čudu kada vide šta se promenilo
FOTO: PEXELS
NE KOŠTA NIŠTA

Stavite čašu slane vode pored kreveta i ostavite je preko noći: Ljudi ujutru ostanu u čudu kada vide šta se promenilo

09:21 | 0
Sve žene stavljaju kredu u frižider: Kad čujete razlog i vi ćete to uraditi
Foto: Shutterstock | Andrey_Popov
super trik!

Sve žene stavljaju kredu u frižider: Kad čujete razlog i vi ćete to uraditi

08:50 | 0
Ovaj horoskopski znak svi obožavaju: Osvaja harizmom, humorom i pozitivnom energijom
Shutterstock | Josep Suria/Shutterstock
horoskop

Ovaj horoskopski znak svi obožavaju: Osvaja harizmom, humorom i pozitivnom energijom

08:25 | 0
Preliv za pite po receptu pekara: Narastu preko pleha, postanu vazdušaste i sočne!
Foto: Shutterstock | Esin Deniz
recept

Preliv za pite po receptu pekara: Narastu preko pleha, postanu vazdušaste i sočne!

08:00 | 0
Komentari (0)

Dom i saveti

Sve žene stavljaju kredu u frižider: Kad čujete razlog i vi ćete to uraditi
Foto: Shutterstock | Andrey_Popov

Sve žene stavljaju kredu u frižider: Kad čujete razlog i vi ćete to uraditi

08:50 | 0
Jedite je što češće: Ova riba čuva srce, mozak i kosti, a košta mnogo manje od lososa
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Jedite je što češće: Ova riba čuva srce, mozak i kosti, a košta mnogo manje od lososa

07:58 | 0
Peškiri su vam postali grubi? Naše bake su ovaj sastojak stavljale za mekoću
Foto: Shutterstock | New Africa

Peškiri su vam postali grubi? Naše bake su ovaj sastojak stavljale za mekoću

20:29 | 0
Sipam 1 kašiku ovog praha u WC šolju: Kamenac se istopi bez ribanja!
Shutterstock | New Africa/Shutterstock

Sipam 1 kašiku ovog praha u WC šolju: Kamenac se istopi bez ribanja!

18:41 | 0
Sadi se sada da bi cvetalo cele godine: 4 vrste cveća koje izdrže i ono najgore, ukrašavaju terase i dvorište svih 365 dana
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Alena Dafna

Sadi se sada da bi cvetalo cele godine: 4 vrste cveća koje izdrže i ono najgore, ukrašavaju terase i dvorište svih 365 dana

17:39 | 0
Razara svu prljavštinu, noćna mora je za kamenac: Kako da očistite dno wc šolje, dosadno crnilo nestaje za tili čas
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Fire-n

Razara svu prljavštinu, noćna mora je za kamenac: Kako da očistite dno wc šolje, dosadno crnilo nestaje za tili čas

17:11 | 0
Vraća u život na + 40: Pikantna paradajz čorba, na kafanski način! (RECEPT)
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Vraća u život na + 40: Pikantna paradajz čorba, na kafanski način! (RECEPT)

16:57 | 0
Najmoćnije prirodno sredstvo za čišćenje: Ulje čajevca skida kamenac, buđ i najtvrdokornije fleke
Foto: Shutterstock | shutterstock

Najmoćnije prirodno sredstvo za čišćenje: Ulje čajevca skida kamenac, buđ i najtvrdokornije fleke

16:37 | 0
"Meni je želudac nameštala svekrva": Narodni trik koji mnogi i danas koriste kada ih muči gorušica i pritisak u grudima
Shutterstock/Krakenimages.com

"Meni je želudac nameštala svekrva": Narodni trik koji mnogi i danas koriste kada ih muči gorušica i pritisak u grudima

16:05 | 0
Kad sunce prži, ovo piće spasava organizam: Gasi žeđ, vraća energiju i čuva creva
Ai ilustracija

Kad sunce prži, ovo piće spasava organizam: Gasi žeđ, vraća energiju i čuva creva

14:44 | 0

Najnovije

Najčitanije

15min

Amerikanac prvi put probao gibanicu i odlepio! Pogledajte u šta je umače, okrenuće vam se želudac - da li je ovo gastro zločin?

33min

Živeti do 100. nije teško: Važno je samo držati se ovih pravila, kažu eksperti za dugovečnost

47min

Stavite čašu slane vode pored kreveta i ostavite je preko noći: Ljudi ujutru ostanu u čudu kada vide šta se promenilo

1H

Od buntovnice do damice: Pevačica skroz promenila imidž, a evo šta je povod

1H

Sve žene stavljaju kredu u frižider: Kad čujete razlog i vi ćete to uraditi

19H

Marija (3) se igrala u dvorištu i samo je nestala: Posle 42 godine otac je pronašao, zanemeo je kada je saznao gde je bila

22H

Baka Radin kolač sa višnjama bez miksera: Kora mekana kao pena, a višnje pune soka pucaju pod zubima

24H

Zasadite ih u avgustu, da vam rađaju celog septembra: Koje povrće može da se opet sadi u avgustu, otkrićemo vam jedno - šargarepa

1D

Fora je u tome kojim redom pržite povrće: Ovako su naše bake spremale sataraš, zato svi kažemo da je samo taj dobar

19H

Hit kolač pravi se za 15 minuta: Nema mleka ni jaja, a ukus vodi na sedmo nebo

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0