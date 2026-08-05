Podatak da devet od deset žena na nekom delu tela ima celulit, uprkos tržištu koje je preplavljeno preparatima i tretmanima, ne uliva previše nade da je izlečenje ovog problema moguće.

Ipak, predavanje nije opcija, a borba protiv pomorandžine kore treba da se od kampanjske akcije u predsezoni pretvori u način života koji će da obuhvati skup aktivnosti za poboljšanje opšteg psihoﬁ zičkog stanja. Dakle, ne postoji čarobna krema niti čudotvorni čaj, potreban vam je sistem mera. Pre svega, morate da korigujete ishranu i osim namirnica koje su dobri saveznici u borbi protiv celulita, uvedete i bar dve-tri litre vode ili čaja dnevno, i to od koprive, maslačka, peteljki trešanja i, naravno, zeleni čaj. Potom je neophodno da neko vreme posvetite masaži i spoljnim delovanjem na problem uz pomoć krema, ulja i obloga od folije. Loša vest za one koje su lenji glasi: ne, ne možete da izbacite toksine iz kože ukoliko ne vežbate. I, na kraju, ono što je možda i najbitnije za pozitivan ishod jeste strpljenje jer se niko nije oslobodio pomorandžine kore preko noći.

Zdravlje na usta ulazi

Veoma je bitno da se ishrana koriguje u odnosu na ono što želite da postignete. Dakle, izbacujete kafu, alkohol, gazirana pića, šećere, so i belo brašno. Svakog jutra popijte kašiku jabukovog sirćeta razmućenog u čaši vode. Na meni treba da uvrstite nemasnu ribu, mleveni lan s jogurtom, ovsene mekinje, borovnice, kupus, ananas, peršun, salate i sveže povrće. Rečju, sve ono što će da pospeši izbacivanje toksina. Bingo za one koje vole ljuto jeste podatak da papričice i đumbir ubrzavaju metabolizam pa slobodno zaljutite svoje čorbe, a preko dana uvek uz sebe imajte limunadu s rendanim svežim đumbirom.

Piling za pravi filing

Pomešajte šećer i bebi ulje u razmeri 3:1 i nežno masirajte ugroženo područje. Ili pomešajte dve šolje kafe, pola šolje smeđeg šećera i tri kašičice maslinovog ulja. Odlično su se pokazale i obloge od kafe - pomešajte mlevenu kafu i maslinovo ulje, namažite i obmotajte plastičnom kesom. Držite 10 minuta pa isperite. I ne odustajte, nikad!

Masaža u kućnim uslovima

Osim delovanja iznutra, celulit se tretira i spolja - masažom. Postoje razne tehnike ručne masaže od gnječenja, uvrtanja, lupkanja, preko četkanja do glađenja. U poslednje vreme su veoma popularne i oklagije. Ukoliko niste u prilici da se prepustite stručnoj masaži, probajte trik koji je Britni Spirs podelila sa svojim fanovima - sasvim slučajno je otkrila da prazna limena kutija od kreme može da bude odličan alat za masažu! Najbitnije je da butine budu dobro nauljene da tretman ne bi bio neprijatan. Žustrim pokretima od kolena nagore tretirajte pomorandžinu koru. Osetićete pod rukama kako kutija poskakuje zbog loptica koje su zapravo molekuli masti i toksina, ali svakog dana biće ih sve manje!

Hiljade i hiljade čučnjeva

Samo 20 minuta dnevno biće vam dovoljno da prokrvite kritične delove tela. Koncentrišite se na vežbe koje aktiviraju mišiće nogu, butina i zadnjice, ili područja na kojem imate celulit. Čučnjevi, iskoraci, vožnja bicikla na podu ili u prirodi, preskakanje vijače, samo su neki od predloga. Omiljena vežba Sidni Kroford protv celulita je „magareći udarac“. Kleknite na sve četiri, pa jednu nogu savijenu u kolenu dignite pod pravim uglom. Držite je pet sekundi pa vratite na pod. Radite tri serije po 10 puta pa promenite nogu.