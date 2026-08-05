Nakon letnjih preokreta, mnogi će pokušati da zatvore stara poglavlja i naprave prostor za nove prilike. Ipak, prema astrološkim tumačenjima, četiri horoskopska znaka posebno će se izdvojiti jer ih očekuje period ispunjen srećnim okolnostima, dobrim vestima i značajnim životnim pomacima.

Vaga

Za Vage jesen donosi jedan od najlepših perioda u godini. Biće u centru pažnje, a mnogi će konačno dobiti priznanje za trud koji su ulagali prethodnih meseci. Slobodne Vage mogle bi da upoznaju osobu sa kojom će brzo ostvariti snažnu emotivnu povezanost, dok one koje su u vezi očekuju više razumevanja i stabilnosti. Mogući su i novi poslovni izazovi koji će doneti veću zaradu.

Bik

Bikovima predstoji period finansijskog napretka. Mnogi će dobiti priliku za bolje plaćen posao, povišicu ili dodatni izvor prihoda. Uz to, raste i samopouzdanje, pa će lakše donositi odluke koje su dugo odlagali. Na ljubavnom planu očekuju ih mirniji dani i više zajedničkih trenutaka sa partnerom.

Strelac

Strelčevi će tokom jeseni imati osećaj da im se vrata otvaraju na svim poljima. Moguća su zanimljiva putovanja, nova poznanstva i poslovne prilike koje će promeniti njihov tok karijere. Slobodni pripadnici ovog znaka mogli bi da započnu vezu koja će ih potpuno iznenaditi, dok će zauzeti uneti više strasti u svoj odnos.

Ribe

Ribe ulaze u period u kojem će intuicija biti njihov najveći saveznik. Lakše će prepoznavati dobre prilike i donositi odluke koje će im doneti dugoročnu korist. Jesen može doneti napredak na poslu, ali i rešavanje problema koji ih već neko vreme opterećuju. Na emotivnom planu očekuje ih više nežnosti, iskrenih razgovora i osećaja sigurnosti.

Jesen donosi novu energiju

Astrolozi smatraju da će predstojeći meseci mnogima doneti priliku da naprave važne korake, ali će upravo Vage, Bikovi, Strelčevi i Ribe imati najviše razloga za optimizam. Ljubav, posao, finansije i lični razvoj mogli bi da krenu u željenom smeru, pod uslovom da budu spremni da iskoriste prilike koje im se budu ukazale.