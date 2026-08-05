Ovan

Četvrtak vam donosi priliku da rešite važno pitanje koje ste dugo odlagali. Bićete puni energije i spremni da preuzmete inicijativu. U ljubavi izbegavajte brzoplete reakcije i saslušajte partnera. Veče donosi osećaj zadovoljstva zbog postignutih rezultata.



Bik

Fokus će biti na praktičnim stvarima i finansijama. Moguće je da ćete dobiti korisnu informaciju koja će vam pomoći u narednom periodu. U emotivnim odnosima pokažite više nežnosti i razumevanja. Dan je povoljan za planiranje budućih koraka.



Blizanci

Komunikacija će biti ključ uspeha. Očekuju vas zanimljivi razgovori, novi kontakti i prilika da pokrenete važnu ideju. U ljubavi budite iskreni i ne ostavljajte prostor za nesporazume. Veče je idealno za druženje.



Rak

Četvrtak vas podseća da verujete svojoj intuiciji. Moguće je rešavanje porodičnog ili emotivnog pitanja koje vas je opterećivalo. Na poslu će se ceniti vaša odgovornost. Posvetite više vremena sebi i odmoru.



Lav

Vaša harizma dolazi do izražaja i lako privlačite pažnju drugih. Dan je odličan za sastanke, pregovore i predstavljanje svojih ideja. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci ako pokažete više topline i razumevanja. Moguće je prijatno iznenađenje.



Devica

Organizovanost i strpljenje pomoći će vam da završite sve što ste planirali. Ne opterećujte se sitnicama koje ne možete da promenite. U ljubavi pokažite emocije umesto kritike. Obratite pažnju na ravnotežu između rada i odmora.



Vaga

Četvrtak donosi harmoniju u odnosima i mogućnost da rešite nesporazum mirnim razgovorom. Na poslu se otvara prilika za saradnju koja može biti korisna u budućnosti. Ljubavni život donosi više bliskosti i razumevanja.



Škorpija

Bićete fokusirani i odlučni da ostvarite svoje ciljeve. Intuicija će vam pomoći da prepoznate pravu priliku. U ljubavi budite otvoreni i ne dozvolite da stare sumnje utiču na sadašnji odnos. Veče donosi unutrašnji mir.



Strelac

Pred vama je dinamičan dan ispunjen novim idejama i mogućnostima. Moguće je kraće putovanje ili zanimljiv susret. U ljubavi vas očekuje više spontanosti i optimizma. Iskoristite dan da uradite nešto što vas istinski raduje.



Jarac

Vaša odgovornost i upornost danas će biti nagrađene. Poslovni planovi napreduju, a finansijska situacija se postepeno poboljšava. U ljubavi pokažite više nežnosti i otvorenosti. Veče provedite sa ljudima koji vam prijaju.



Vodolija

Neočekivane okolnosti mogu vam doneti zanimljive prilike. Budite spremni da prihvatite promene jer vas mogu odvesti u dobrom pravcu. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji donosi više poverenja. Kreativnost je danas vaša velika prednost.



Ribe

Četvrtak donosi mirniju energiju i priliku da završite obaveze bez većeg stresa. Intuicija će vas voditi ka dobrim odlukama, posebno kada su u pitanju odnosi. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci i osećaj sigurnosti. Veče iskoristite za odmor i regeneraciju.