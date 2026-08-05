Uz pomoć jednog proizvoda, koji sigurno imate u kući, skinite boju sa noktiju brzo i jednostavno!

Ukoliko imate dezodorans u spreju, otvorite ga, naprskajte na nokat i odmah, dok je još mokar, skinite vatom sloj boje. Ako se ne skine sve, ponovite postupak nekoliko puta.

Još sa jednom vrstom spreja možete skinuti boju sa noktiju – lakom za kosu. Ali morate istog trenutka nakon prskanja da reagujete, jer se lak vrlo brzo suši i stvrdne. Postupak je isti kao i sa dezodoransom, ali ovaj put koristite ubruse, toalet papir ili vlažne maramice umesto vate, jer je lak lepljiv, pa ćete teže skinuti ostatke vate sa noktiju.