Živa ograda predstavlja jedan od najlepših ukrasa svakog dvorišta, ali često ne raste dovoljno gusto, razvija se sporo ili vremenom izgubi svoju intenzivnu zelenu boju.

Iako je redovno zalivanje važno, određene greške u nezi mogu usporiti njen razvoj i uticati na izgled biljke.

Pre nego što se odlučite za skupe preparate, korisno je proveriti nekoliko ključnih faktora koji imaju najveći uticaj na rast i gustinu živice.

Uz pravilnu negu i jednostavan domaći rastvor, živa ograda može postati bujnija, gušća i lepša prirodna zaštita oko vašeg doma.

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih živa ograda ne napreduje, uprkos redovnom zalivanju, jeste način na koji se zaliva. Problem često nije nedostatak prihrane, već to što se voda sipa samo oko stabla. Kod živice duge deset metara korenje se širi bočno, pa je potrebno dobro natopiti zemlju duž cele linije sadnje, najbolje rano ujutru ili u večernjim satima.

Preterano orezivanje tokom vrelih avgustovskih dana može da ošteti živu ogradu, ostavljajući braon preseke i ogoljene unutrašnje grane. U letnjem periodu dovoljno je ukloniti samo mlade izdanke koji narušavaju oblik, dok je veće orezivanje bolje odložiti za svežije vreme, po mogućstvu u oblačno jutro.

Jedan od jednostavnih načina da živica postane gušća i dobije lepšu zelenu boju jeste upotreba domaćeg rastvora od fermentisane koprive. Za pripremu je potrebno u plastičnu kantu staviti jedan kilogram sveže koprive, naliti deset litara vode i ostaviti da odstoji između deset i četrnaest dana.

Tokom fermentacije sadržaj treba promešati jednom dnevno, a kantu držati u hladu zbog intenzivnog mirisa. Kada prestane stvaranje pene, tečnost procedite i razblažite tako što ćete jedan litar rastvora pomešati sa deset litara vode.

Najbolje rezultate daje zalivanje zemljišta oko korena, dok se prskanje listova po jakom suncu ne preporučuje jer može izazvati pojavu svetlih fleka. Rastvor sipajte na već vlažnu zemlju, a eventualno orošavanje listova obavite uveče i samo u tankom sloju, ukoliko biljka izgleda zdravo.

Prihranu je dovoljno primenjivati jednom u dve nedelje tokom perioda intenzivnog rasta. Ako je zemlja suva, tvrda ili ispucala, prvo je dobro zalijte običnom vodom, a rastvor dodajte narednog jutra. Koncentrisani preparat ne treba sipati direktno uz stablo.

Da bi živa ograda bila gusta i uredna, potrebno je redovno podsticati razvoj novih grana blagim skraćivanjem vrhova za dva do tri centimetra. Zadržavanje vlage dodatno pomaže sloj usitnjene kore debljine oko pet centimetara, pri čemu je važno ostaviti mali razmak oko stabla.

U dvorištima sa mnogo betonskih površina zemlja se tokom leta znatno brže isušuje nego na mestima okruženim travnjakom. Zbog toga je korisno povremeno proveriti vlažnost zemlje na dubini od oko pet centimetara i zalivati ređe, ali obilnije, umesto svakodnevnog površinskog kvašenja.

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