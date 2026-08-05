Pravilan izbor namirnica u jutarnjim časovima značajno utiče na gubitak kilogramam, kažu nutricionisti.

Ključno za uspešno mršavljenje nije samo ukupan broj kalorija, već i doba u koje se unose. Ako se pridržavate ove dijete, možete smršati tako da se kilogrami više ne vraćaju.

Ukoliko doručkujete po ovim principima, imaćete dovoljno energije za ceo dan, a napadi gladi će nestati. Poenta ovog pristupa mršavljenju je da se najveći broj kalorija unese odmah posle ustajanja. Potrebno je doručkovati najkasnije 15 minuta posle buđenja, kako bi rezultati bili vidljivi.

Doručak od 600 do 850 kalorija pre 9 sati ujutru će delovati kao saveznik metabolizma i drastično podstaći mršavljenje, ali i uravnotežiti hormone i sagoreti masne naslage.

Tako ćete za ručak i večeru uneti znatno manje kalorija, a preporuka je da to ne bude više od 300 kalorija po obroku.

Svaki dan započinje obilnim doručkom i odvajanjem barem pola sata za uživanje u njemu.

Primer doručka:

Omlet od 1 celog jajeta i 3 belanca, 50 grama sira, 50 grama šunke, povrće, pola mafina sa sirom, žitarice sa 200 ml mleka, smuti od jagode i čokoladni kolač.

Idealan doručak treba da se sastoji od dve porcije mlečnih proizvoda, dve porcije ugljenih hidrata, dve porcije masnoća i jedna porcija slatkog deserta.