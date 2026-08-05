Mnoge žene su alergične na hemikalije koje se nalaze u farbi za kosu mogu da probaju ovu tehniku koju često primenjuju žene na istoku. Farbanjem izrastaka mešavinom kafe dobija se crna nijansa vlasi.

Sastojci:

2 kašike neskafe

2 kašike kokosovog ulja

2 kašike regeneratora ili jogurta

U posudu se prvo sipaju dve kašike nes ili instant kafe u granulama. Dodaju se dve kašike kokosovog ulja i sve lepo pomeša dok se ne dobije ujednačena masa. Dodaju se još dve kašike regeneratora za kosu ili običnog jogurta bez šećera.

Kada se sve lepo sjedini četkicom se farba izrastak ili, još bolje, cela kosa. Boja treba da stoji najmanje 45 minuta, a zatim se ispere šamponom i vodom.

Da bi kosa dobila tamniju nijansu u smesu se dodaje skuvana crna kafa.