Mnogi ljudi papriku odmah odlažu u fioku frižidera verujući da će joj tako produžiti svežinu, ali takav način čuvanja može zapravo ubrzati njeno kvarenje.

Niske temperature negativno utiču na strukturu ploda, zbog čega paprika brže gubi svoju čvrstinu, miris i svež izgled.

Najbolje je čuvati cele paprike na temperaturi između 8 i 10 stepeni, na tamnom mestu sa dobrom cirkulacijom vazduha. U odgovarajućim uslovima mogu ostati sveže, hrskave i ukusne čak do dve nedelje.

Paprika jednostavno ne podnosi hladnoću iz frižidera jer joj takvi uslovi mogu skratiti rok trajanja.

Iako se čini prirodnim da hladnoća produžava svežinu povrća, paprika je zapravo veoma osetljiva na preniske temperature. Kada se čuva u neodgovarajućim uslovima, njena unutrašnja struktura postepeno počinje da propada.

Prvi znaci kvarenja su pojava naborane kore, omekšali delovi i gubitak prepoznatljivog mirisa i ukusa. Aroma često nestaje pre nego što primetimo promene u samoj teksturi ploda.

Kako pravilno čuvati papriku?

Najbolje je paprike odložiti u korpu ili širu posudu gde mogu da imaju dovoljno prostora i dobru cirkulaciju vazduha. Ne preporučuje se držanje u zatvorenoj plastičnoj kesi jer se u njoj zadržava vlaga, što ubrzava proces kvarenja.