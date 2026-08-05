Mnogi ljudi papriku odmah odlažu u fioku frižidera verujući da će joj tako produžiti svežinu, ali takav način čuvanja može zapravo ubrzati njeno kvarenje.

Niske temperature negativno utiču na strukturu ploda, zbog čega paprika brže gubi svoju čvrstinu, miris i svež izgled.

Najbolje je čuvati cele paprike na temperaturi između 8 i 10 stepeni, na tamnom mestu sa dobrom cirkulacijom vazduha. U odgovarajućim uslovima mogu ostati sveže, hrskave i ukusne čak do dve nedelje.

Paprika jednostavno ne podnosi hladnoću iz frižidera jer joj takvi uslovi mogu skratiti rok trajanja.

Iako se čini prirodnim da hladnoća produžava svežinu povrća, paprika je zapravo veoma osetljiva na preniske temperature. Kada se čuva u neodgovarajućim uslovima, njena unutrašnja struktura postepeno počinje da propada.

Prvi znaci kvarenja su pojava naborane kore, omekšali delovi i gubitak prepoznatljivog mirisa i ukusa. Aroma često nestaje pre nego što primetimo promene u samoj teksturi ploda.

Kako pravilno čuvati papriku?

Najbolje je paprike odložiti u korpu ili širu posudu gde mogu da imaju dovoljno prostora i dobru cirkulaciju vazduha. Ne preporučuje se držanje u zatvorenoj plastičnoj kesi jer se u njoj zadržava vlaga, što ubrzava proces kvarenja.

Ukoliko nemate hladnu ostavu, najbolje je da papriku smestite u najhladniji i najtamniji deo kuhinje, podalje od šporeta, sunčeve svetlosti i drugih izvora toplote.

Ne čuvajte papriku u blizini određenog voća

Jabuke, banane, pa čak i paradajz, mogu ubrzati propadanje paprike jer oslobađaju etilen, gas koji podstiče proces sazrevanja i utiče na okolno voće i povrće.

Zbog toga je papriku najbolje držati odvojeno kako bi što duže zadržala svežinu, ukus i čvrstinu.

Šta uraditi sa isečenom paprikom?

Za razliku od cele paprike, isečeni plod treba čuvati u frižideru. Najbolje je staviti ga u zatvorenu posudu i potrošiti u roku od tri do četiri dana.

Ako ostane izložen vazduhu, paprika brzo gubi vlagu, suši se i postepeno menja ukus.

Kako odabrati papriku koja će duže ostati sveža?

Pravilno čuvanje počinje već prilikom kupovine. Birajte paprike sa glatkom i sjajnom korom, koje su čvrste na dodir i imaju zelenu, svežu peteljku.

Mekana mesta, naborana koža i suva peteljka ukazuju na to da je paprika već počela da gubi svežinu, pa joj ni najbolji uslovi čuvanja neće značajno produžiti trajanje.

 
 