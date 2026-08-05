Ukoliko imate manjak tolerancije na određene stvari i pojave, ne znači obavezno da imate poremećaj, ali u psihijatriji postoji termin - mizofonija.

Mizofonija je prevelika osetljivost na zvuke kao što su disanje, mljackanje, hrkanje, žvakanje...

Obično se manifestuje osećanjem besa, anksioznosti, pa čak i fizičkoj boli.

Prema mišljenu određenih psihijatara, ovo se smatra psihičkim poremećajem koji se obično uočava u uzrastu između 14. i 15 godine.

Budući da ova vrsta psihičke smetnje nije još detaljno istražena, pa čak ni klasifikovana, lek, odnosno, adekvatna terapija još uvek ne postoji.