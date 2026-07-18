Umutite kiselu pavlaku sa jajima za prženice i izbegnite problem gnjecave sredine. Ova mala promena daje smesi gustinu koju obično mleko ne može da postigne. Na taj način hleb se ravnomerno obavija i dobija zaštitni sloj koji sprečava prekomerno upijanje masnoće tokom prženja.

Jedna od najčešćih grešaka jeste dodavanje hladnog mleka u smesu. Ono je razređuje, zbog čega hleb tokom prženja upija ulje i postaje težak. Kisela pavlaka zahvaljujući svojoj masnoći poboljšava strukturu smese, zadržava vazduh i doprinosi hrskavijoj spoljašnjosti.

Dovoljna je samo jedna kašika pavlake da se smanji prodiranje ulja u unutrašnjost hleba.

Pavlaka čuva mekoću i daje laganu teksturu

Kombinacija mlečnih masti i jaja pravi idealnu osnovu za ukusne prženice. Potrebno je umutiti jednu kašiku kisele pavlake, najbolje one sa oko 20% mlečne masti, sa tri jajeta. Viljuška je dovoljna da se smesa brzo sjedini, samo je važno da se pavlaka potpuno razbije i ravnomerno rasporedi. Kada dođe u dodir sa toplotom, ovakva smesa stvara sitne mehuriće vazduha koji formiraju laganu zaštitnu koru oko hleba.

Stari hleb je najbolji izbor za prženice

Svež hleb nije najbolja opcija jer lako postaje mekan i gnjecav. Idealno je koristiti hleb koji je odstajao nekoliko dana i iseći ga na kriške debljine oko 1,5 centimetar. Pretanke kriške brzo izgore i postanu suve, dok predebele mogu ostati nedovoljno pečene iznutra.

Hleb ne treba dugo držati u smesi. Dovoljno je nekoliko sekundi sa obe strane kako bi spoljašnji sloj upio jaja, a unutrašnjost ostala mekana i prijatne teksture.

Mlak tiganj može da pokvari ceo doručak

Pohovani hleb zahteva umerenu i ravnomerno zagrejanu temperaturu kako bi uspeo kako treba. Pre nego što stavite prvu krišku, zagrejte tiganj sa uljem na srednjoj temperaturi. Ako hleb ubacite u nedovoljno zagrejano ulje, upiće previše masnoće i postaće težak i mastan.

Pržite prženice dok ne dobiju ravnomernu zlatno rumenu boju sa obe strane. Nakon vađenja iz tiganja, ostavite ih kratko na kuhinjskom ubrusu kako bi se uklonio višak masnoće sa površine i zadržala prijatna hrskavost.

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