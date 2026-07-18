Svet manikira nikada nije bio raznolikiji. Dok jedni biraju minimalističke nokte inspirisane estetikom tihog luksuza, drugi se odlučuju za upečatljive boje, detalje i kreativne dizajne. Među brojnim tehnikama koje poslednjih godina privlače pažnju posebno se istakao italijanski manikir – jednostavan, ali izuzetno efektan način uređivanja noktiju koji je idealan za sve ljubiteljke kratkih i urednih noktiju.

Iako je naziv ove tehnike relativno nov na društvenim mrežama, sama metoda u Italiji se koristi već decenijama. Poput mnogih beauty trendova koji su danas postali viralni, i italijanski manikir zapravo je dugo bio deo profesionalne rutine brojnih majstor manikira, pre nego što je osvojio pažnju šire publike.

Najveća posebnost ove tehnike krije se u optičkoj iluziji koju stvara. Umesto da se lak nanese potpuno do ivice nokta, ostavlja se vrlo tanka nenalakirana linija između boje i kože. Taj mali detalj vizuelno izdužuje ležište nokta i čini prste elegantnijima, zbog čega je tehnika posebno popularna među osobama koje imaju kratke nokte ili vole prirodniji izgled.

Manikuristkinja Aleksandra Teleki objasnila je da se ova metoda najčešće koristi upravo na kratkim noktima četvrtastog ili zaobljeno-četvrtastog oblika. Posebno dobro izgleda kod jednobojnih manikira, ali i kod klasičnog francuskog manikira, gde dodatno naglašava urednost i preciznost završnog izgleda.

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