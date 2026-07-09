Prema pojedinim astrološkim tumačenjima, Jarac se često smatra jednim od najozbiljnijih i najmrzovoljnijih znakova Zodijaka. Pod uticajem Saturna, planete koja simbolizuje disciplinu i odgovornost, pripadnici ovog znaka imaju visoke standarde i teško podnose neodgovornost, kašnjenje i površnost.

Kada nisu raspoloženi, mogu delovati hladno, povučeno i namršteno, pa ih okolina često doživljava kao osobe koje su stalno nezadovoljne. Razlog za to je što su često usmereni na obaveze i probleme, zbog čega retko pokazuju opušteniju stranu svoje ličnosti.

Ipak, astrolozi ističu da se iza ozbiljnog stava krije pouzdana, odana i brižna osoba koja je spremna da učini mnogo za svoje najbliže. Takođe, naglašavaju da karakter ne određuje samo sunčev znak, već i cela natalna karta, pa položaj Meseca, podznaka i drugih planeta može značajno uticati na to kako neko izražava emocije i raspoloženje.