Svakog leta internetom kruži na desetine trikova koji navodno olakšavaju svakodnevni život, ali samo retki imaju sasvim logično objašnjenje. Jedan od njih poslednjih godina ponovo je postao viralan - navodno, Nemci pre odlaska na odmor u zamrzivač stavljaju novčić. Zašto? Pa da bi odmah po povratku saznali da li je tokom njihovog odsustva nestajalo struje i da li je hrana u zamrzivaču ostala bezbedna za upotrebu.

Kako funkcioniše?

Pre nego što krenete na put, napunite šolju ili plastičnu posudu vodom i stavite je u zamrzivač. Kada se voda potpuno zaledi, spustite novčić na površinu leda i vratite posudu nazad u zamrzivač. Ako se tokom vašeg odsustva dogodi duži nestanak struje, led će početi da se topi, pa će novčić potonuti. Kada se struja vrati, voda će se ponovo zalediti, ali će novčić ostati na nižem nivou. Kada se vratite kući, dovoljno je da pogledate gde se nalazi novčić. Ako je ostao na vrhu, zamrzivač najverovatnije nije bio dovoljno dugo bez struje da bi se led otopio. Međutim, ako je novčić završio na sredini ili pri dnu, to može biti znak da se sadržaj zamrzivača odmrzavao i ponovo zamrzavao.

Zašto je to važno?

Kada se meso, riba, gotova jela ili drugi lako kvarljivi proizvodi potpuno odmrznu, mogu postati pogodno tlo za razmnožavanje bakterija. Njihovo ponovno zamrzavanje ne čini ih bezbednim za jelo. Naravno, položaj novčića ne može sa sigurnošću da pokaže koliko je dugo trajao prekid napajanja niti da zameni procenu stanja hrane, ali može biti koristan znak da nešto nije bilo u redu dok niste bili kod kuće. Zato mnogi ovaj jednostavan trik koriste kao dodatnu proveru pre nego što iz zamrzivača pripreme prvi obrok po povratku sa odmora. Potrebni su vam samo čaša vode, jedan novčić i nekoliko minuta pripreme, a mogu vam pomoći da izbegnete neprijatna iznenađenja i nepotreban rizik.