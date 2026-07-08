Ako ste i ovog leta planirali da živite u helankama ili biciklističkim pantalonama, možda je vreme da probate nešto drugo. Novi hit su sportske kratke pantalone i iskreno, nije teško shvatiti zašto.

Lagane su, ne stežu, koža u njima diše i nema onog osećaja da vam se garderoba zalepila za noge čim temperatura pređe 30 stepeni. Zato ih sada viđamo bukvalno svuda, na ulici, u šopingu, na putovanju, na moru, pa čak i u kafićima.

Kad jednom obučete ove pantalone, teško da ćete se vratiti na helanke

Verovatno vam se desilo da usred leta obučete uske helanke ili biciklističke pantalone i već posle deset minuta poželite da ih skinete.

E, upravo zbog toga su sportske kratke pantalone postale pravi hit. Šire su, lagane, pravljene od materijala koji brzo upijaju znoj i ne guše telo. U njima možete da završite sve obaveze po gradu, odete na pijacu, sednete na kafu ili krenete na put, a da vam bude udobno od jutra do večeri.

Više nisu samo za trening

Nekada smo ih povezivali isključivo sa teretanom. Danas ih žene kombinuju sa običnom belom majicom, lanenom košuljom ili čak sakoom.

Da, dobro ste pročitali. Dovoljno je da obujete bele patike ili mokasine i dobijete kombinaciju koja izgleda moderno, a pritom je toliko udobna da ćete zaboraviti da ste uopšte nešto obukli.

Ove boje ćete najviše viđati ovog leta

Ako volite da vas garderoba malo razveseli, birajte crvene, narandžaste ili roze modele.

Ako ipak ne volite da eksperimentišete, sa crnim sportskim pantalonama ne možete da pogrešite. Id u uz bukvalno sve što već imate u ormaru.

Jedan komad, a sto kombinacija

Najlepše kod ovog trenda je to što ne morate da kupujete celu novu garderobu.

Obucite običnu pamučnu majicu, dodajte veliku torbu, naočare za sunce i kačket i spremni ste za grad. Ako uveče malo zahladi, samo prebacite lagani sako ili teksas jaknu i imate potpuno novu kombinaciju.

Nije ni čudo što su sportske kratke pantalone ovog leta postale jedan od najprodavanijih modnih komada. Kada jednom osetite koliko su lagane i praktične, velike su šanse da će helanke do jeseni ostati zaboravljene u ormaru.