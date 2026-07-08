Mnogi pojačavaju klima-uređaj do maksimuma kako bi dom pretvorili u ledenu oazu, ali stručnjaci upozoravaju da to nije najisplativije rešenje.

Stručnjaci za klimatizaciju savetuju da je najvažnije pronaći ravnotežu između prijatne temperature i racionalne potrošnje električne energije, kako bi dom ostao prijatan čak i tokom velikih vrućina.

Idealna temperatura klima-uređaja

Preporučuje se da klima bude podešena između 24 i 26 stepeni Celzijusa. Ipak, najvažnije je da temperaturu prilagodite ukućanima i održavate je što stabilnijom.

Stručnjaci ističu da bi klima trebalo da bude podešena na najvišu temperaturu koja vam je i dalje prijatna, dok prostor može biti nekoliko stepeni topliji kada niko nije kod kuće.

Zašto ne treba stalno menjati temperaturu?

Prema mišljenju stručnjaka za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, mnogo je važnije izbegavati nagle promene temperature nego juriti što niže vrednosti na termostatu.

Održavanje umerene i konstantne temperature sprečava preopterećenje klima-uređaja, produžava njegov radni vek i smanjuje potrošnju električne energije, savetuju stručnjaci za "Real Simple".

Takođe se preporučuje da temperaturu povećate za nekoliko stepeni kada niste kod kuće ili tokom noći. Programabilni termostati mogu biti od velike pomoći jer omogućavaju da se prostor rashladi neposredno pre vašeg povratka ili buđenja.

Najčešća greška koju svi prave

Jedna od najčešćih grešaka jeste spuštanje temperature na veoma niske vrednosti kako bi se prostor što pre rashladio.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da to ne ubrzava hlađenje, već samo povećava potrošnju električne energije i dodatno opterećuje klima-uređaj.

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