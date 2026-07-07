Krema za sunčanje je već godinama deo naše svakodnevne rutine. Oduševljeni smo svakim poboljšanjem formula za zaštitu od sunca i različitim načinima njihovog nanošenja, a radujemo se i formulama sa novim sastojkom bemotrizinolom (BETM), koji je nedavno odobrila američka Agencija za hranu i lekove (FDA) i koji pruža širokospektralnu zaštitu od UVA i UVB zraka.

Nažalost, čak i kreme za sunčanje sa boljom zaštitom i dalje mogu sadržati sastojke, poput avobenzona, koji oksidišu kada dođu u kontakt sa mineralima iz vode, ostavljajući fleke na odeći i tapaciranom nameštaju.

Pre nego što majice sa flekama pretvorite u krpe za čišćenje i odustanete od omiljenog kupaćeg kostima, hajde da pogledamo kako da uklonite sveže, masne mrlje od kreme za sunčanje, kao i starije žute ili smeđe promene boje — kako ne biste došli u iskušenje da preskočite zaštitu od sunca i kasnije zažalite zbog opekotina.

Kako ukloniti sveže fleke od kreme za sunčanje

Ulja i omekšivači koji pomažu da se krema za sunčanje lako razmazuje po koži mogu ostaviti masne fleke na odeći i tapaciranom nameštaju. Kada tokom dana ponovo nanosite kremu, lako se može dogoditi da kap kreme padne na odeću. Ako se to desi, koristite ivicu tupog noža ili kreditnu karticu da podignete višak kreme sa tkanine. Nemojte trljati — time ćete samo gurnuti fleku dublje u vlakna materijala.

Da biste sprečili da fleke ostanu trajno, pre pranja u mašini tretirajte sve vidljive mrlje ili delove poput okovratnika za koje sumnjate da su bili izloženi većoj količini kreme za sunčanje. Utrljajte malu količinu enzimski zasnovanog sredstva za uklanjanje fleka sa veša ili jakog deterdženta za pranje veša u tkaninu prstima ili mekom najlonskom četkom (stara četkica za zube može odlično poslužiti). Ostavite odeću da odstoji 15 minuta pre pranja, u skladu sa uputstvima na etiketi za održavanje.

Za tkanine na kojima piše da su namenjene isključivo za hemijsko čišćenje, odnesite odeću u omiljenu čistionicu što je pre moguće. Objasnite i pokažite uzrok fleke, a uklanjanje prepustite stručnjacima.

Za čišćenje tapaciranog nameštaja napravite rastvor od jedne kašičice tečnog deterdženta za sudove, jedne kašike destilovanog belog sirćeta i jedne šolje tople vode. Umočite krpu od mikrofibera ili sunđer u rastvor i nežno istrljajte masnu fleku. Ostavite sredstvo da deluje oko 5 minuta, a zatim „isperite“ područje čistom, vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke sapuna. Ostavite tkaninu da se osuši prirodnim putem.

Kako ukloniti starije žute fleke od kreme za sunčanje

Uklanjanje već nastalih žutih ili smeđih fleka od kreme za sunčanje zahteva malo više truda. Sve navedene metode bezbedne su za pranje belih ili svetlih tkanina. Kod fleka na obojenoj odeći i tapaciranom nameštaju koristite samo izbeljivač na bazi aktivnog kiseonika, koji neće izazvati izbleđivanje boje.

Sirće ili limunov sok: Pomešajte rastvor od 50% destilovanog belog sirćeta ili limunovog soka i 50% vode. Nanesite ga sunđerom na zaprljano mesto, tako da dobro natopi tkaninu. Stavite tkaninu na sunčano mesto i ostavite da deluje najmanje 30 minuta, a zatim operite odeću kao i obično.





Pomešajte rastvor od 50% destilovanog belog sirćeta ili limunovog soka i 50% vode. Nanesite ga sunđerom na zaprljano mesto, tako da dobro natopi tkaninu. Stavite tkaninu na sunčano mesto i ostavite da deluje najmanje 30 minuta, a zatim operite odeću kao i obično. Vodonik-peroksid: Pomešajte jednu kašiku svežeg vodonik-peroksida (koji peni) sa dve kašike hladne vode i tapkanjem nanesite na fleku. Ostavite tkaninu da se osuši i proverite stanje mrlje. Ako je potrebno, ponovo nanesite rastvor za čišćenje pre nego što operete predmet.





Pomešajte jednu kašiku svežeg vodonik-peroksida (koji peni) sa dve kašike hladne vode i tapkanjem nanesite na fleku. Ostavite tkaninu da se osuši i proverite stanje mrlje. Ako je potrebno, ponovo nanesite rastvor za čišćenje pre nego što operete predmet. Izbeljivač na bazi aktivnog kiseonika: Napravite rastvor od 1/4 šolje praška za izbeljivanje na bazi kiseonika po galonu veoma tople vode — u količini dovoljnoj da cela odeća može da bude potopljena. Uverite se da se prašak potpuno rastvorio, ubacite odeću i ostavite je da se natapa najmanje 8 sati ili preko noći. Operite kao i obično. Ako je potrebno, ponovite postupak potapanja. Za fleke na tapaciranom nameštaju umočite sunđer u rastvor i dobro natopite zaprljano mesto. Ostavite tkaninu da se osuši prirodnim putem i ponovite tretman ako je potrebno.





Napravite rastvor od 1/4 šolje praška za izbeljivanje na bazi kiseonika po galonu veoma tople vode — u količini dovoljnoj da cela odeća može da bude potopljena. Uverite se da se prašak potpuno rastvorio, ubacite odeću i ostavite je da se natapa najmanje 8 sati ili preko noći. Operite kao i obično. Ako je potrebno, ponovite postupak potapanja. Za fleke na tapaciranom nameštaju umočite sunđer u rastvor i dobro natopite zaprljano mesto. Ostavite tkaninu da se osuši prirodnim putem i ponovite tretman ako je potrebno. Industrijsko sredstvo za uklanjanje rđe: Ako druge metode nisu uklonile fleke, pokušajte sa komercijalnim sredstvom za uklanjanje rđe koje sadrži oksalnu kiselinu. Većina ovih proizvoda dolazi u bočici sa raspršivačem. Natopite zaprljano mesto i ostavite da deluje oko 15 minuta. Zatim operite predmet kao i obično.

Greške pri uklanjanju fleka od kreme za sunčanje

Nekoliko jednostavnih grešaka može trajno učvrstiti fleke od kreme za sunčanje u tkanini. Imajte ove savete na umu pre nego što tretirate ili operete zaprljane predmete.

Nikada nemojte koristiti izbeljivač na bazi hlora za uklanjanje fleka od kreme za sunčanje, jer će one postati trajne.

Ako živite u području sa tvrdom vodom, koristite destilovanu vodu za tretiranje fleka i dodajte omekšivač vode prilikom pranja veša. Minerali iz vode vezuju se za sastojke većine krema za sunčanje, zbog čega fleke postaju gotovo nemoguće za uklanjanje.

Ne stavljajte tkaninu u vrelu sušilicu ako je fleka ostala nakon pranja. Ponovite postupak uklanjanja fleke ili pokušajte sa drugim sredstvom, savetuje Real Simple.

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