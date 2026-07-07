Postoje sobne biljke koje privlače pažnju izgledom, a postoje i one koje osvajaju mirisom. Upravo u drugu grupu spada stefanotis, poznat i kao madagaskarski jasmin. Njegovi beli cvetovi izgledaju elegantno, ali ono zbog čega ga mnogi biraju jeste opojna aroma koja se najjače oseća u večernjim satima.

Kada sunce zađe, počinje prava čarolija

Stefanotis potiče sa Madagaskara, a prepoznatljiv je po zvezdastim, snežnobelim cvetovima i tamnozelenim, sjajnim listovima. Ipak, njegov najveći adut nije izgled, već miris koji mnogi porede sa skupim parfemima ili mirisom egzotičnih vrtova.

Zanimljivo je da ova biljka najjače miriše upravo kada padne mrak. Razlog za to krije se u prirodi. U svom prirodnom staništu tada privlači insekte koji oprašuju cvetove, pa u večernjim satima oslobađa mnogo više mirisnih jedinjenja nego tokom dana.

Upravo zbog toga prostorija u kojoj se nalazi stefanotis predveče dobija potpuno drugačiju atmosferu. Miris je blag, prijatan i dugo se zadržava u vazduhu, pa mnogi ovu biljku smatraju prirodnim osveživačem doma.

Nije zahtevan, ali ne voli jednu stvar

Iako potiče iz tropskih krajeva, stefanotis nije previše zahtevan za gajenje. Najviše mu prija svetlo mesto bez jakog direktnog sunca, kao i umereno vlažna zemlja.

Ono što ne podnosi jeste često premeštanje, naročito kada počne da formira pupoljke. Tada promena mesta može da izazove opadanje cvetova ili slabije cvetanje.

Prija mu i nešto veća vlažnost vazduha, pa povremeno orošavanje listova može doprineti lepšem izgledu biljke.

Cveta dugo i miriše kao nijedna druga

Tokom perioda intenzivnog rasta preporučuje se prihrana đubrivom za cvetnice. Uz pravilnu negu, stefanotis može da cveta nedeljama, a njegov prepoznatljiv miris ispuniće čitavu prostoriju.

Nije slučajno što ga mnogi nazivaju biljkom koja miriše lepše od većine parfema. Kada se jednom rascveta, dovoljno je da padne veče pa da dom zamiriše kao prava mediteranska bašta.