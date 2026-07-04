Jedna biljka visoka jedva 25 centimetara ovog leta puni srpske terase mirisom vanile. Zove se nemezija Vizli vanila i za razliku od većine sezonskog cveća koje prestaje da cveta do avgusta, ova cvetnica stvara cvetove bez prekida sve do prvih jesenjih mrazeva. Sitni beli i krem cvetovi šire miris čim im se priđe.

Zašto je nemezija Vizli vanila postala popularna na balkonima ovog leta

Glavni razlog je njen miris. Dovoljna je jedna saksija na terasi da uveče, kada temperatura padne, ceo prostor zamiriše na desert sa vanilom. Takav efekat najčešće imaju samo mirisne puzavice, dok nemezija to postiže u običnoj žardinjeri na ogradi.

Mali balkon i pitanje gde je posaditi

Većina ljudi nema dvorište već mali balkon ili ogradu. Dobra vest je da ova biljka najbolje uspeva upravo u saksiji, žardinjeri ili visećoj posudi. Potrebno joj je mesto koje dobija sunce najmanje pola dana, pa su južne i zapadne strane idealne. Na severnoj strani slabije cveta i razvlači stabljike.

Koliko sunca i vode joj je potrebno

Zemlja treba da bude plodna i stalno blago vlažna, nikako potpuno suva. Tokom letnjih vrućina zalivanje je poželjno svakog dana uveče. Ako se osuši, biljka prestaje da cveta već za nekoliko dana, a oporavak traje duže, pa je bolje redovno održavanje nego kasnije obnavljanje.

Kako da nemezija ne prestane da cveta tokom leta

Česta greška je da se biljka zapusti nakon prvog talasa cvetanja. Kada počne da deluje umorno, treba je skratiti za oko trećinu. Posle toga brzo izbacuje nove izdanke i postaje gušća nego ranije. Taj postupak pravi razliku između biljke koja cveta do jeseni i one koja prestaje već krajem leta.