Kad god Merkur krene retrogradno, društvene mreže i astrološki portali ispune se upozorenjima o kašnjenjima, nesporazumima i pokvarenim planovima. Mnogi tada odlažu važne odluke, strahuju od putovanja ili sumnjaju da će sve krenuti po zlu.

No brojni astrolozi poslednjih godina pokušavaju promeniti takav pogled. Umesto da retrogradni Merkur posmatraju kao period problema, smatraju ga prilikom za usporavanje, preispitivanje prioriteta i dovršavanje svega što je ostalo nedovršeno. Drugim rečima, umesto panike, ovo bi moglo biti idealno vreme za lični reset.

Šta zapravo znači retrogradni Merkur?

U astronomskom smislu Merkur se ne kreće unazad. Reč je o prividnom kretanju koje nastaje zbog različitih brzina kojima Zemlja i Merkur obilaze Sunce.

U astrologiji se Merkur povezuje s komunikacijom, učenjem, saobraćajem, tehnologijom i svakodnevnom organizacijom. Kada je retrogradan, veruje se da ta područja zahtevaju više pažnje, strpljenja i proveravanja detalja. To ne znači da će se svima dogoditi problemi, nego da će biti korisnije usporiti nego žuriti.

Vreme za završavanje, a ne započinjanje

Astrolozi često savetuju da se tokom retrogradnog Merkura više pažnje posveti dovršavanju starih projekata nego pokretanju potpuno novih.

To može biti idealan period za sređivanje dokumentacije, završavanje poslova koje dugo odlažete, reorganizaciju doma ili radnog prostora, uređivanje finansija, čišćenje računara, mobilnog ili e-maila i vraćanje starim hobijima. Mnogi upravo tada pronađu rešenja za probleme koji ih već dugo muče jer imaju više vremena za promišljanje.

Dobra prilika za razgovore

Retrogradni Merkur često se povezuje s povratkom ljudi iz prošlosti. Neki će se ponovo javiti bivšim partnerima, obnoviti stara prijateljstva ili rešiti nesporazume koji su dugo ostali nerazjašnjeni.

Iako nije svako pomirenje dobra ideja, ovaj period može biti koristan za iskrene razgovore, zatvaranje starih poglavlja i raščišćavanje odnosa.

Proveravajte detalje

Ako tokom retrogradnog Merkura planirate putovanje, potpisivanje ugovora ili kupovinu skupljih uređaja, astrolozi preporučuju dodatni oprez.

Dvaput proverite rezervacije, datume, dokumente i važne poruke. Male greške koje biste inače lako prevideli sada mogu izazvati nepotreban stres. To nije razlog za odlaganje života, nego podsetnik da budete pažljiviji.

Iskoristite vreme za sebe

Možda je najveća vrednost retrogradnog Merkura upravo prilika da zastanete.

Umesto da neprestano jurite ka novim ciljevima, razmislite šta želite zadržati, a šta promeniti. Napravite mesta za odmor, pročitajte knjigu koju dugo odlažete, posvetite više vremena porodici ili jednostavno usporite svakodnevni ritam.

Ako posmatrate ovaj period kao priliku za lični reset, a ne kao niz prepreka, retrogradni Merkur mogao bi vam doneti više koristi nego što ste očekivali.

Na kraju, možda najveća poruka ovog astrološkog perioda nije "ništa nemojte raditi", nego "nemojte žuriti". Upravo u tome mnogi vide njegovu najveću vrednost.

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