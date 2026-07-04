Svako u kraju ima onog jednog komšiju čiji je paradajz uvek za nijansu lepši. Crven, mesnat, miriše na pravo leto, a kada ga presečete, pun soka i ukusa. Dugo sam mislila da je tajna u sorti ili zalivanju. A onda mi je, sasvim usput, rekao da jednom mesečno dodaje malo magnezijuma. Kaže da su od tada plodovi mnogo sočniji, a biljke jače i zdravije. Stručnjaci objašnjavaju da to zaista može da pomogne ali samo ako paradajzu zaista nedostaje magnezijum.

Baštovanski stručnjak Endru Ken objašnjava da je upravo magnezijum jedan od najvažnijih elemenata za stvaranje hlorofila, odnosno zelene boje lista.

Bez njega biljka teže koristi sunčevu svetlost, sporije raste i daje manje plodova.

Rešenje možda već imate kod kuće

Mnogi baštovani u takvoj situaciji posegnu za Epsom solju, poznatom i kao magnezijum-sulfat.

Ako je zaista u pitanju nedostatak magnezijuma, ona može pomoći da se biljka oporavi.

Najčešće se jedna kašika Epsom soli rastvori u oko četiri litra vode, a zatim se tom mešavinom zalije zemlja oko korena.

Neki je koriste i kao folijarno đubrivo, tako što istu količinu rastvore u vodi i poprskaju listove, kako bi biljka brže usvojila magnezijum.

Ali nemojte praviti grešku koju mnogi naprave

Ovde postoji jedna važna stvar.

Ne znači da svaki požuteli list automatski znači nedostatak magnezijuma.

Ponekad ga u zemlji ima dovoljno, ali biljka ne može da ga usvoji jer ima previše kalijuma iz đubriva.

Zato stručnjaci savetuju da, ako imate mogućnost, uradite jednostavnu analizu zemljišta ili pažljivo pratite kako biljka reaguje posle prihrane.

Ni sa ovim ne treba preterivati

Epsom so nije čarobni prah koji rešava svaki problem u bašti.

Koristite je umereno, otprilike jednom mesečno tokom vegetacije i samo ako sumnjate da biljci zaista nedostaje magnezijum.

Ako posle toga nema nikakvog poboljšanja, nemojte nastavljati po svaku cenu.

Kako upozoravaju stručnjaci, previše magnezijuma može da napravi više štete nego koristi i dodatno uspori rast biljke.

Nekad nije problem ni bolest ni štetočina

Iskusni baštovani često kažu da paradajz sve pokaže, samo treba znati da ga "pročitate".

Zato, pre nego što posegnete za raznim preparatima protiv bolesti i insekata, zastanite na trenutak i dobro pogledajte listove.

Možda vam biljka samo pokušava da kaže da joj nedostaje jedna važna hranljiva materija. A rešenje bi moglo da bude mnogo jednostavnije nego što ste mislili.