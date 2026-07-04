Napici koje birate za početak dana mogu uticati na puno više od same energije. Određena pića, posebno u kombinaciji s uravnoteženim doručkom, mogu pomoći u održavanju stabilnijeg šećera u krvi tokom celog dana. Ključ je u izboru napitaka bez dodatog šećera koji sadrže proteine ili vlakna, a važnu ulogu igra i dobra hidratacija. Održavanje stabilne energije bez naglih skokova i padova šećera može se postići promišljenim jutarnjim odabirima, piše Health.com.

Nezaslađeni zeleni čaj

Zeleni čaj obiluje biljnim spojevima zvanim katehini, kojima se pripisuju brojne zdravstvene dobrobiti. Neke studije upućuju na to da redovna konzumacija zelenog čaja može dugoročno podržati zdrav nivo šećera u krvi. Sadrži i umerenu količinu kofeina, što može pružiti jutarnju dozu energije bez dodatog šećera koji se često nalazi u zaslađenim kafama i energetskim pićima. Važno je birati nezaslađene verzije kako biste izbegli negativan uticaj dodatih šećera.

Nezaslađeno sojino mleko

Sojino mleko je biljna alternativa s relativno visokim udelom proteina. U poređenju s mnogim drugim biljnim napicima, nezaslađeno sojino mleko zbog sadržaja proteina obično pruža veći osećaj sitosti. Takođe ne sadrži dodate šećere, što pomaže u održavanju stabilnijeg nivoa šećera u krvi u odnosu na zaslađene verzije. Sojino mleko sadrži hranljive materije poput kalijuma i magnezija, a mnogi su proizvodi obogaćeni kalcijumom i vitaminom D, koji su važni za zdravlje kostiju i druge telesne funkcije.

Napitak sa čija semenkama

Čija semenke upijaju tečnost i stvaraju gelastu teksturu koja napitke može učiniti zasitnijima. Sadrže mešavinu vlakana, zdravih masti i manju količinu proteina. Te hranljive materije zajedno mogu usporiti probavu i podržati postupniji porast šećera u krvi nakon obroka. Čija semenke možete dodati u vodu, mleko ili smutije za jednostavan nutritivni podsticaj. Preporučuje se ostaviti semenke da se natope pre konzumacije kako bi se poboljšala tekstura i probavljivost.

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