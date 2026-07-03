Iskusni mesari tvrde da tajna savršeno mekanog i sočnog pečenja ne leži u skupim marinadama i egzotičnim začinima, već u jednostavnoj mešavini koju većina ljudi već ima u kuhinji.

Prema njihovim savetima, meso bi pre pečenja trebalo premazati smesom od jabukovog sirćeta, mineralne vode i soli. Kiselina iz sirćeta pomaže u razgradnji čvrstih vlakana, dok mehurići iz kisele vode doprinose tome da meso zadrži vlagu i ostane sočno.

Za pripremu premaza potrebno je pomešati 100 mililitara jabukovog sirćeta, 200 mililitara kisele vode i dve kašike soli. Meso treba dobro premazati i ostaviti da odstoji najmanje dva sata, a još bolje preko noći u frižideru. Pre stavljanja u rernu preporučuje se da se površina mesa obriše ubrusom kako bi se tokom pečenja stvorila hrskava i rumena korica.

Mesari savetuju i da se pečenje ne započinje na previsokoj temperaturi. Umesto toga, meso bi trebalo peći polako, na oko 150 stepeni, pokriveno folijom, najmanje tri sata. Folija se uklanja tek pred kraj pečenja, kada se temperatura može povećati kako bi se dobila zlatna i hrskava korica.

Jednako važan korak je i odmaranje mesa nakon vađenja iz rerne. Preporučuje se da pečenje odstoji 15 do 20 minuta, lagano pokriveno folijom, kako bi se sokovi ravnomerno rasporedili i meso ostalo mekano i sočno.

Kao dodatni trik, profesionalci preporučuju da se meso sa kožicom tokom pečenja povremeno premazuje hladnim pivom pomoću grančice ruzmarina. Na taj način površina dobija karamelizovanu i hrskavu koricu, dok ruzmarin doprinosi bogatijoj aromi.

Stručnjaci ističu i da nema razloga za brigu zbog mirisa sirćeta, jer on tokom termičke obrade potpuno isparava, dok njegova uloga u omekšavanju mesa ostaje.