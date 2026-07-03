Prema astrološkim tumačenjima, Device bi tokom jula mogle da se suoče sa najvećim finansijskim izazovima među svim horoskopskim znakovima. Retrogradni Merkur u Raku, planeta koja vlada Devicom, mogao bi da donese kašnjenja isplata, nesporazume u vezi sa novcem i neočekivane troškove, zbog čega će pripadnici ovog znaka morati pažljivije da planiraju budžet.

Mnoge Device bi tokom meseca mogle da izdvoje novac za nepredviđene izdatke ili da odlože kupovinu nečega što već dugo priželjkuju. Istovremeno, uticaj Jupitera u Lavu podstiče ih da više razmišljaju o budućnosti i dugoročnim finansijskim ciljevima, iako se konkretni rezultati neće osetiti odmah.

Astrolozi savetuju Devicama da tokom jula izbegavaju rizične investicije, pozajmice i donošenje ishitrenih finansijskih odluka pod pritiskom. Ovaj period je, kako navode, pogodniji za štednju, vraćanje dugova i pravljenje jasnog plana za naredne mesece.

Iako bi jul mogao da bude finansijski zahtevniji nego što su očekivale, Device bi iz ovog perioda mogle da izvuku važnu lekciju o odgovornijem upravljanju novcem. Astrolozi smatraju da bi im strpljenje i oprez tokom ovog meseca kasnije mogli doneti veću finansijsku stabilnost.