Otečeni podočnjaci najčešće nastaju zbog zadržavanja tečnosti i usporene cirkulacije u osetljivoj regiji oko očiju. Mogu se javiti nakon neprospavane noći, usled prekomernog unosa slane hrane, spavanja licem okrenutim ka jastuku ili zbog genetske predispozicije. Sa godinama problem postaje izraženiji jer koža oko očiju postaje tanja, a potporna tkiva slabe, zbog čega masni jastučići ispod očiju postaju vidljiviji i stvaraju trajnu natečenost.

Prema rečima stručnjaka, za brzo ublažavanje jutarnjeg otoka mogu pomoći hidrogel jastučići za predeo oko očiju. Njihov efekat zasniva se na hlađenju kože, sužavanju krvnih sudova i podsticanju mikrocirkulacije, čime se višak tečnosti brže uklanja. Posebno se izdvajaju proizvodi koji sadrže kofein, jer on stimuliše limfnu drenažu i doprinosi bržem povlačenju otoka. Još bolji efekat može se postići ako se jastučići prethodno ohlade u frižideru.

Ipak, kozmetički proizvodi ili uređaji daju najbolje rezultate kada se kombinuju sa zdravim navikama, poput dovoljno sna, smanjenog unosa soli i pravilne hidratacije organizma. U slučajevima kada su otečeni podočnjaci posledica genetike ili izraženijih promena povezanih sa starenjem, preporučuje se konsultacija sa dermatologom.