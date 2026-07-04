Kašika koja stoji uspravno u čorbi nije znak dobrog kuvanja već viška brašna koji vam se zadrži u stomaku do večeri. Prava letnja čorba se sama zgusne, bez zaprške, bez brašna i bez onog teškog osećaja posle ručka. Tajna nije u skupim sastojcima, već u jednoj kutlači povrća koju vratite u šerpu, ali o tome malo kasnije.

Zašto zaprška nema mesto u letnjoj čorbi

Zaprška je nastala za zimsku hranu poput podvarka i sličnih jela kada je telu potrebna jača energija. Na visokim letnjim temperaturama ona deluje suprotno od onoga što želite. Brašno vezuje vodu, čorba postaje teška i lepljiva, a posle obroka dolazi osećaj umora i nadutosti. Taj problem je čest, ali rešenje je jednostavnije nego što deluje.

Kako čorba postaje gusta bez brašna i masti

Gustinu daje izblendirano povrće, a ne brašno. Povrće se skuva zajedno, zatim se jedna ili dve kutlače izvade, izmiksaju u glatku smesu i vrate u šerpu. Skrob iz krompira i tikvica prirodno zgušnjava čorbu.

Najbolje rezultate daju krompir, tikvice i šargarepa jer tokom kuvanja oslobađaju prirodni skrob. Dovoljan je jedan krompir na litar vode. Kada se izblenda sa malo tečnosti iz čorbe, dobija se svilenkasta struktura koja blago obavija kašiku. Nema bojazni da će zagoreti i nema stalnog mešanja.

Lagana čorba korak po korak

Sve počinje od sastojaka koje već imate u frižideru krajem juna. Redosled pripreme je sledeći: