Moja ujna je u kuhinji provela više od dve decenije. Kaže da se u kafani vodilo računa da čorbe budu guste, pune ukusa i lagane za stomak, pa se brašno nije koristilo kad god je moglo da se izbegne. Umesto zaprške, oslanjala se na nekoliko jednostavnih trikova koje i danas primenjujem kod kuće.

Krompir je najbolji prirodni zgušnjivač

Najčešće bi izdvojila jedan ili dva kuvana krompira iz lonca, dobro ih izgnječila viljuškom ili usitnila sa malo tečnosti iz čorbe, pa vratila nazad. Za nekoliko minuta čorba bi postala gusta, kremasta i svilenkaste teksture, a ukus bi ostao potpuno prirodan. Na isti način možete iskoristiti i šargarepu, tikvicu ili karfiol. Osim što će zgusnuti jelo, povrće će mu dati bogatiji ukus i dodatnu hranljivu vrednost.

Kada je potrebno brzo rešenje

Ako želite da čorbu zgusnete za svega nekoliko minuta, odličan izbor je krompirov skrob. Jednu kašiku skroba pomešajte sa dve kašike hladne vode dok ne dobijete glatku smesu, pa je uz neprestano mešanje sipajte u vrelu čorbu. Već posle kratkog kuvanja dobićete željenu gustinu, bez grudvica i bez klasične zaprške.

Trik koji malo ko zna

Ujna je imala još jedan mali kulinarski trik. Pred sam kraj kuvanja izvadila bi deo povrća iz čorbe, kratko ga usitnila ili izgnječila viljuškom, a zatim vratila u šerpu. Tako je čorba postajala prirodno gusta, a ukus mnogo puniji. Kaže da se upravo na taj način godinama pripremala čorba u kafani u kojoj je radila, jer nije bilo potrebe da se dodaje brašno kada povrće može da odradi isti posao.

Od kada sam usvojila njen savet, zapršku pravim sve ređe. Čorba je lakša, ukusnija i kremastija, a ukućani gotovo da i ne primećuju da u njoj nema ni grama brašna.