Ako želite biljku koja dugo traje, lepo cveta i ne zahteva posebnu negu, primorski karanfil (Armeria maritima) može biti odličan izbor.

Ova višegodišnja biljka poznata je po obilnim ružičastim cvetovima i dobro podnosi sunčane uslove, sušu i niske temperature.

Tokom proleća i početka leta formira guste zelene busene iz kojih izrastaju okrugli cvetovi jarko ružičaste boje.

U periodu cvetanja izgleda veoma dekorativno i lako može postati jedan od najlepših ukrasa u bašti.

Zbog svoje visine koja najčešće ne prelazi 25 centimetara, pogodna je za ivice cvetnih leja, kamenjare, alpske vrtove i prostore uz staze.

Dobro se uklapa uz ukrasno kamenje, niske četinare i druge biljke koje uspevaju na sunčanim mestima.

Period cvetanja traje od maja do jula, a uklanjanjem precvetalih cvetova često se može podstaći ponovno cvetanje krajem leta.

Jedna od najvećih prednosti primorskog karanfila je njegova izdržljivost.

Uspešno raste i na siromašnom, peskovitom zemljištu, a na istom mestu može da opstane čak sedam do deset godina bez presađivanja. Dobro podnosi mraz i veoma niske temperature, dok mu je tokom leta potrebno minimalno zalivanje, osim u periodima dugotrajne suše.

Zahvaljujući dugom životnom veku, otpornosti i dekorativnim cvetovima, ova biljka je odličan izbor za sve koji žele lepo uređenu baštu uz minimalno održavanje.

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