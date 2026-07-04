Sve dolazi na naplatu ovog leta. Saturn je krenuo retrogradno i to nije samo obična astrološka napomena, već period u kojem se vraćaju obaveze i situacije koje su dugo bile gurane u stranu. Retrogradni Saturn ne ostavlja prostor za polovična rešenja. On vas vraća tačno tamo gde ste pre godinu dana pomislili da ćete se time baviti kasnije.

Ova planeta deluje sporo i neumoljivo. Ne donosi kaznu zbog jedne pogrešne odluke, već zbog svega što je odlagano i ignorisano. Tri znaka sada dolaze u prvi plan suočavanja sa tim posledicama, i to nije slučajnost.

Zašto retrogradni Saturn deluje kao naplata

Saturn predstavlja granice, odgovornost i posledice. Kada ide unazad, ne stvara nove probleme, već vraća stare na rešavanje. Sve što je bilo potisnuto, svaki nedovršen razgovor i svaki dug koji nije vraćen sada izlazi na videlo tokom leta. Ovakva naplata nije osveta, već prirodan sled uzroka i posledice.

Jarac

Jarac je pod snažnim uticajem Saturna jer mu je on vladar. Zato se sada najviše oseća pritisak. Tokom prve polovine meseca pojavljuje se situacija na poslu koja je posledica odluke iz prethodne godine, kada ste prećutali nešto što je trebalo da bude izgovoreno. Ne izbegavajte razgovor koji dolazi sredinom nedelje. Suočite se, priznajte propust i ponudite rešenje. Saturn nagrađuje preuzimanje odgovornosti, ali ne toleriše ignorisanje problema.

Vaga

Vaga teško donosi odluke, a Saturn to sada stavlja na ispit. Dugo ste odlagali izbor između dve opcije u privatnom životu i niste se opredelili ni za jednu stranu. Sada okolnosti vas primoravaju da neko drugi donese odluku umesto vas. Razgovor koji odlažete od proleća više ne može da se izbegava. Vreme je da raščistite situaciju, jer ćutanje sada nosi veću cenu od neprijatnog razgovora.