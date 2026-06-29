Temperature širom Srbije ovih dana idu i preko 35 stepeni, a meteorolozi upozoravaju da nas tek čekaju najtopliji dani leta. Kada sunce “udari u glavu”, telo mnogo brže gubi tečnost, pa obična voda nekad nije dovoljna da nas potpuno osveži i oporavi. Lekari stalno upozoravaju da tokom velikih vrućina moramo unositi više tečnosti, ali postoji i jedan mali trik koji može pomoći organizmu da lakše podnese tropske dane - prstohvat soli u čaši vode.

Na prvu zvuči neobično, ali objašnjenje je jednostavno. Kada se znojimo, ne gubimo samo vodu već i elektrolite - minerale koji su ključni za ravnotežu tečnosti u telu, rad mišića i nervnog sistema. Jedan od najvažnijih je natrijum, a njega najviše gubimo upravo znojenjem. Kad nivo elektrolita padne, telo brzo šalje signale upozorenja: umor glavobolja vrtoglavica grčevi u mišićima malaksalost Zato sportisti često nakon treninga piju napitke bogate elektrolitima. -

Malo soli može da napravi veliku razliku Dodavanje vrlo male količine morske ili himalajske soli u čašu vode može pomoći telu da nadoknadi deo izgubljenog natrijuma i lakše zadrži tečnost. Posebno može prijati ljudima koji se dosta znoje, rade napolju ili provode mnogo vremena na visokim temperaturama. Važno je naglasiti - govorimo o bukvalno prstohvatu soli, nikako o većim količinama. Preterivanje može imati suprotan efekat, naročito kod osoba koje imaju visok pritisak, probleme sa srcem ili bubrezima. Elektrolite možete nadoknaditi i kroz hranu. Najbolji izbor tokom leta su: lubenica banane jogurt kiselo mleko paradajz krastavac orašasti plodovi Tokom dana kada asfalt gori, ovaj mali trik može pomoći organizmu da lakše izdrži ekstremne temperature. Ponekad baš sitnica, poput prstohvata soli u vodi, može napraviti veliku razliku.