Kada razmišljamo o potencijalnim prijetnjama u vlastitom domu, obično nam padaju na pamet stvari poput hemikalija u sredstvima za čišćenje ili plesan.
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Kada razmišljamo o potencijalnim prijetnjama u vlastitom domu, obično nam padaju na pamet stvari poput hemikalija u sredstvima za čišćenje ili plesan. Međutim, stručnjak za naturopatsku medicinu, dr. Pedi Mirdamadi, tvrdi da se jedna od najopasnijih stvari možda nalazi tačno u vašoj utičnici- plug-in osveživači vazduha. Naizgled bezazleni, oni mogu ozbiljno ugroziti vaše zdravlje, što mnogi ljudi nikada ne bi očekivali.
Dr. Pedi Mirdamadi upozorava da plug-in osveživači vazduha mogu biti izvor brojnih zdravstvenih problema, uključujući alergije, iritaciju očiju, infekcije disajnih puteva i astmu. U svom videu na TikToku, istakao je da većina ovih proizvoda sadrži opasne hemikalije poput formaldehida i hlapljivih organskih jedinjenja, koja putem vazduha ulaze u telo.
„Disanjem, toksini vrlo brzo ulaze u naš sistem“, objasnio je dr. Mirdamadi, savetujući da svi koji koriste ove proizvode odmah prestanu, posebno ako imaju simptome poput astme ili alergija.
Koja je alternativa?
Kao alternativu, predložio je prirodne metode osvežavanja prostora, poput difuzora eteričnih ulja. Međutim, upozorio je vlasnike kućnih ljubimaca, posebno pasa, da određena ulja mogu biti štetna za njihove ljubimce.
Njegov video izazvao je mnoštvo reakcija na TikToku, gde su korisnici delili vlastite recepte za prirodne osveživače vazduha. Jedna osoba preporučila je kuvanje smeše kora narandže, klinčića, cimeta i brusnica, dok su drugi predložili kombinacije limuna i timijana ili korišćenje svežeg ruzmarina.
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