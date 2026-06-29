Na Instagram profilu Fit Bites By Mum pojavio se kuhinjski trik koji je mnoge naterao da se zapitaju — koliko su njihove drvene varjače zapravo čiste? Autorka upozorava da drveni pribor, čak i kada se redovno pere, vremenom upija bakterije, ulje i sitne ostatke hrane duboko u drvo, što može predstavljati rizik za zdravlje, posebno dece.

Objava je brzo privukla pažnju, jer pokazuje koliko se nečistoće krije u varjačama koje nikada nisu pravilno prokuvane. „Ako ih nikada niste prokuvali, šokiraće vas ono što izlazi iz njih“, stoji u objavi, uz video u kojem se vidi mutna, tamna voda posle ključanja.

Prema uputstvu objavljenom na profilu, temeljno čišćenje drvenih varjača zapravo je veoma jednostavno, a rezultati otkrivaju koliko se prljavštine nakuplja u porama drveta tokom vremena. Postupak počinje ključanjem vode u koju se dodaju so, sirće i soda bikarbona. U tu mešavinu varjače se potpuno urone i ostave da kuvaju oko deset minuta.

Dok voda ključa, jasno se vidi kako postaje sve mutnija i tamnija — što je dokaz da se iz drveta oslobađaju nataložene masnoće, ulje i ostaci hrane. Nakon kuvanja, varjače se vade i ostave da se potpuno osuše na vazduhu. Na kraju se preporučuje da se blago premažu običnim uljem (ne uljem za drvo) kako bi se sprečilo pucanje i zadržala glatkoća.

Autorka je pozvala pratioce da isprobaju trik i podele svoje rezultate — a komentari su bili burni. Mnogi su napisali da su ostali „zgroženi“ onim što su videli u vodi.

„Sačuvajte ovaj savet dok niste zaboravili — vašoj kuhinji je preko potreban“, poručila je na kraju.