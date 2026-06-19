Dinstano meso je delikatno, ukusno i topi se u ustima. Kada se pripremi paprikaš sa povrćem, meso upija ukuse i mirise i takva jela su pravi užitak za nepce.

Postoji nekoliko finesa u pripremi dinstanog mesa, koji se moraju poštovati, kako biste bili sigurni da ćete uvek imati dobar rezultat.

Odgovarajuća mesa za dinstanje su žilava mesa, teleća rebra i svinjska plećka. Lepo je da dinstamo meso u šerpi sa debelim dnom, jer se toplota od vatre ravnomerno raspoređuje i nema opasnosti da meso zagori.

Klasično dinstanje prvo podrazumeva prženje mesa, kako bi se zapečatili sokovi u njemu, i kako ne bi iscurili u procesu kuvanja, ostavljajući meso previše suvim.

Nakon kratkog prženja mesa na visokoj temperaturi, dodaje se malo vode, ali ne i mnogo, kako se dinstanje ne bi pretvorilo u kuvanje.

Proces dinstanja mesa traje dugo i odvija se u tihoj vatri. Kod kuvanja se proizvodi vodena para, koja se lepi na poklopcu posude. Tamo se ona kondenzuje i i vraća u meso, čineći ga mekim i mirisnim.