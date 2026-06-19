Priroda nam je dala sve što nam je potrebno za dobro zdravlje, a ova kombinacija sastojaka moćnija od bilo čega što ste do sad probali

Imuni sistem ugrožen je brojnim faktorima, stresom, manjkom sna, lošom i neuravnoteženom ishranom, virusima, bakterijama…Sve ovo govori u prilog tome da mu je neophodna konstantna dodatna briga kako bi ostao očuvan i štitio vaše telo od svih spoljnih i unutrašnjih „neprijatelja“.

Zato je potrebno da mu obezbedimo dobar „materijal“ kako bi mogao da na najbolji način radi svoj posao i štiti naš organizam od svih štetnih uticala i prouzrokovača bolesti.Da ne zaboravimo najbitnije, imuni sistem je klučan u borbi sa slobodnim radiklima, koji su među vodećim uzročnicima kancera, a i od vitalnog je značaja za očuvanje integriteta zdravih ćelija organizma. Da sumiramo, jak imuni sistem = dobro zdravlje. Tačka.

Evo kako da pojačate i osnažite svoj imunitet uz tradicionalni recept od samo tri potpuno prirodna sastojaka.

Sve što je potrebno da uradite jeste da ujutru kada ustanete, na prazan stomak popijete mešavinu koja sadrži kašičicu kokosovog ulja, kašičicu organskog cimeta (ne iz kesice), na vrh kašike crnog mlevenog bibera i tome dodate kašiku mlake vode. Smesu lagano promešajte i popijte i nemojte ništa jesti narednih 30 minuta.

Pored toga što će vaš imunitet „nabildovati“ do maksimuma, ova zlata vredna mešavina obložiće i vaš želudac i smanjiti eventualne tegobe sa varenjem ili kiselinom, koje imate, zajvaljujući blagotvornim dejstvima kokosovog ulja na želudačnu floru.