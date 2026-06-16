U moru saveta za pranje veša, jedan trik posebno privlači pažnju jer je neobičan. Naime, sve više žena dodaje jednu kašičicu mlevenog crnog bibera direktno u bubanj veš-mašine i tvrdi da na taj način duže čuvaju boju odeće.

Kako trik funkcioniše?

Crni biber deluje kao blagi prirodni abraziv koji pomaže u uklanjanju naslaga sapuna i deterdženta sa vlakana tkanine. Upravo te naslage mogu doprineti tome da vaša odeća vremenom izgubi intenzitet boje i izgleda isprano.

Dodavanjem male količine bibera tokom pranja, navodno se uklanjaju ostaci deterdženta, pa boje ostaju življe i duže zadržavaju prvobitni izgled.

Koje su prednosti ovog trika?

Ljubitelji ove metode navode nekoliko razloga zbog kojih je koriste:

može pomoći da boje duže ostanu intenzivne

predstavlja jeftinu alternativu specijalnim sredstvima za zaštitu boja

ne zahteva kupovinu dodatnih proizvoda

koristi sastojak koji većina ljudi već ima kod kuće

smatra se ekološki prihvatljivijim rešenjem od nekih hemijskih preparata.

Mnogi se pitaju da li će odeća nakon pranja mirisati na biber. Oni koji koriste ovu metodu tvrde da se začin potpuno ispira tokom ciklusa pranja i ne ostavlja nikakav miris ni tragove na garderobi.

Kako se koristi?

Postupak je vrlo jednostavan. Preporučuje se da se oko jedna ravna kašičica mlevenog crnog bibera doda direktno u bubanj mašine pre ubacivanja veša. Nakon toga se dodaje uobičajena količina deterdženta i bira program sa hladnom ili mlakom vodom, što se inače preporučuje za očuvanje boja.

Tokom pranja, sitne čestice bibera navodno uklanjaju naslage koje mogu doprineti bledenju tkanine.

Da li ovaj trik zaista radi?

Iako ne postoje ozbiljna naučna istraživanja koja potvrđuju efikasnost ove metode, brojna iskustva korisnika sugerišu da određeni efekti mogu biti primetni.

Neki su nakon više pranja primetili da odeća crvene, plave i druge intenzivne boje izgleda nešto svežije nego ranije, iako razlike uglavnom nisu drastične.

Može li da ošteti veš-mašinu?

Jedna od najčešćih nedoumica jeste da li crni biber može izazvati kvar ili zapušiti filter.

Prema iskustvima korisnika, za to uglavnom nema razloga. Sitne čestice bibera dovoljno su male da ne bi trebalo da predstavljaju problem za savremene veš-mašine, a filteri su projektovani da zadrže i znatno veće nečistoće.

Ipak, pošto ne postoje zvanične preporuke proizvođača mašina za korišćenje ove metode, savetuje se oprez i testiranje na manjim količinama veša pre redovne primene.

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