Mnogi jedva čekaju da stignu na more, rašire peškir i uhvate prvi ozbiljan ten. Međutim, upravo tada prave grešku zbog koje se već prvog dana vraćaju u smeštaj crveni kao rakovi, sa kožom koja peče i boli na svaki dodir.

Dermatolozi upozoravaju da problem nije u tome što ljudi nemaju kremu za sunčanje, već u tome što je koriste pogrešno. Većina nanese tanak sloj kreme jednom ujutru i misli da je zaštićena do kraja dana. U praksi, zaštita tada može biti višestruko manja od one koja piše na pakovanju.

Krema nije čarobni štit

Stručnjaci navode da odrasla osoba za celo telo treba da nanese između šest i osam kašičica kreme za sunčanje. Većina ljudi stavi tek deo te količine, pa SPF 50 u stvarnosti pruža mnogo slabiju zaštitu.

Još veća greška je što se krema često ne obnavlja. Posle kupanja, znojenja ili brisanja peškirom, zaštitni sloj se smanjuje, pa koža ostaje izložena jakom UV zračenju.

Delovi tela koje skoro svi zaboravljaju

Dok pažljivo mažu ramena i leđa, mnogi potpuno zaborave uši, vrat, stopala, zadnju stranu nogu, šake i deo uz kosu. Upravo na tim mestima najčešće nastaju bolne opekotine.

Posebno treba obratiti pažnju na decu jer njihova koža mnogo brže reaguje na sunce nego koža odraslih.

Oblaci nisu zaštita

Jedna od najvećih zabluda jeste da nema opasnosti kada je oblačno. Čak i kada sunce nije vidljivo, veliki deo UV zraka prolazi kroz oblake i dopire do kože.

Zato zaštita treba da se koristi svakog dana kada je UV indeks visok, bez obzira na to da li je nebo vedro ili prekriveno oblacima.

Dodatni savet koji mnogi ne znaju

Dermatolozi preporučuju da kremu nanesete najmanje 20 do 30 minuta pre izlaska na sunce, a ne tek kada stignete na plažu. Tako sastojci imaju vremena da se vežu za kožu i pruže punu zaštitu.

Takođe, između 11 i 16 časova najbolje je potražiti hlad, nositi šešir sa širokim obodom, naočare za sunce i laganu pamučnu odeću.

Još jedna greška koja skupo košta

Mnogi misle da će brže pocrneti ako prvo izgore. To je potpuno pogrešno. Svaka opekotina oštećuje kožu, ubrzava njeno starenje i dugoročno povećava rizik od ozbiljnih oboljenja kože.

Zato ten treba graditi postepeno, a ne po cenu bolnih opekotina već prvog dana odmora. Kada se krema koristi pravilno i redovno obnavlja, koža ostaje zaštićena, a preplanuli ten traje mnogo duže.