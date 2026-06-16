Većina nas pere veš automatski, bez mnogo razmišljanja, ali da li znate šta zapravo znače svi simboli na etiketama odeće? Mnogi komadi garderobe zahtevaju posebno održavanje prema uputstvima proizvođača, poput preporučenih temperatura pranja ili saveta za hemijsko čišćenje.

Na etiketama odeće može se pojaviti do pet različitih simbola koji pomažu da se produži vek trajanja garderobe, ali mnogi priznaju da ne razumeju njihovo značenje, uključujući i simbol trougla, koji može biti u četiri različita oblika.

PRAZAN TROUGAO

Prazan trougao označava da je izbeljivanje odeće dozvoljeno.

TROUGAO PRECRTAN KRSTOM

Ovaj trougao znači da izbeljivanje nije dozvoljeno

TROUGAO SA DVE LINIJE

Ako se unutar trougla nalaze dve dijagonalne linije ili je u njemu ispisano „CL“ koje je precrtano, to ukazuje da se sme koristiti samo izbeljivač bez hlora.

Takođe je važno pridržavati se preporučenih temperatura pranja u mašini kako bi odeća zadržala kvalitet i izgled. Poštovanje uputstava sa etiketa može značajno produžiti vek trajanja garderobe, omogućiti da duže izgleda kao nova i pomoći vam da uštedite novac.

Na primer, simbol ruke označava ručno pranje, dok precrtan simbol mašine za pranje veša ukazuje da komad nije pogodan za pranje u veš-mašini. Ako se ispod simbola nalazi jedna linija, odeća se može prati na standardnom programu, dok dve linije označavaju nežan ciklus pranja.

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