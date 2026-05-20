Vesti
Alo!

Dom i saveti

Ova hrana razara creva: Čuveni gastroenterolog otkriva koje 4 namirnice nikad ne jede

Creva igraju važnu ulogu u našem telu, ne samo kao centar za probavu, već i kao osnova za opšte zdravlje

Autor:  Slobodanka Ćorić
20.05.2026.16:37
0
Ova hrana razara creva: Čuveni gastroenterolog otkriva koje 4 namirnice nikad ne jede
printscreen
Ovo je najtačnija računica: Evo koliko kilograma treba da imate u odnosu na visinu i godine
Foto: Shutterstock | shutterstock
 Ovo je najtačnija računica: Evo koliko kilograma treba da imate u odnosu na visinu i godine
Prethodna vest
Dijana iz Slatine bacila Kan na kolena! U haljini sirena kroja ni boginja joj nije bila ravna!
Foto: Profimedia | Profimedia
 Dijana iz Slatine bacila Kan na kolena! U haljini sirena kroja ni boginja joj nije bila ravna!
Sledeća vest
 

Doktor Žaklin Volf, gastroenterolog sa Harvarda, daje važne savete o tome kako očuvati zdravlje creva kroz promišljen izbor namirnica. Ona naglašava da su creva ključna za pravilnu probavu, apsorpciju hranjivih materija i izlučivanje otpadnih tvari, a direktno su povezana i sa opštem zdravljem i mentalnim blagostanjem.

Zašto je važno zdravlje creva?

Creva igraju važnu ulogu u našem telu, ne samo kao centar za probavu, već i kao osnova za opšte zdravlje. Kada dođe do neravnoteže u crevima, to može izazvati probleme poput gojaznosti, alergija, pa čak i depresije. Dr. Volf napominje da određene namirnice mogu izazvati upale u crevima, što može negativno uticati na celo telo.

Štetne namirnice koje treba izbegavati

Dr. Volf preporučuje izbacivanje četiri vrste namirnica koje mogu narušiti ravnotežu creva:

Masno meso – Životinjske masti i zasićene masti mogu promeniti strukturu crevnih bakterija i smanjiti količinu kratkolančanih masnih kiselina, koje su važne za zdravlje debelog creva jer imaju antiupalna svojstva.
Ultraprerađena hrana – Ova hrana sadrži razne aditive i konzervanse koji mogu podstaći upale u probavnom sistemu.
Slatka pića – Pića sa visokim udelom šećera narušavaju crevni mikrobiom i podstiču razvoj štetnih bakterija.
Određena ulja, poput kokosovog i palminog – Iako su popularna, ova ulja mogu imati negativan uticaj na creva zbog visokog sadržaja zasićenih masti.

Zdrave alternative

Dr. Volf predlaže izbor zdravijih namirnica koje podstiču rad creva i smanjuju rizik od upalnih procesa:

Piletina, ćuretina i riba – Ovi izvori proteina sadrže manje zasićenih masti i lakše su probavljivi.

Sveže voće i povrće – Bogati su vlaknima i antioksidansima koji pomažu crevima.
Namirnice od celovitih žitarica – Sadrže vlakna koja podržavaju zdravlje probavnog trakta.
Ekstra devičansko maslinovo ulje i laneno ulje – Ova ulja sadrže omega-3 masne kiseline koje imaju protuupalno delovanje.

Korisni napici

Za održavanje ravnoteže creva, preporučuje se crni i zeleni čaj, kao i kafa u umerenim količinama, jer sadrže antioksidante koji podržavaju zdravlje creva.

hrana gastroenterolog creva alo najzena

Povezane vesti

Dovoljna su samo dva i krenulo je u pogrešnom smeru: Ovo su znakovi alkoholizma, obratite pažnju
Shutterstock/Axel Bueckert
Pažnja!

Dovoljna su samo dva i krenulo je u pogrešnom smeru: Ovo su znakovi alkoholizma, obratite pažnju

17:51 | 0
Istraživanje pokazalo: Jedna stvar zbližava oca i sina više nego što mislite
Foto: Shutterstock | Shutterstock
porodica

Istraživanje pokazalo: Jedna stvar zbližava oca i sina više nego što mislite

17:35 | 0
Žene u Srbiji "zatrpale" frizere zbog ovakve kose: Znate li šta je frizura "crna višnja" — i ne, nije ono što ste na prvu pomislili
Shutterstock/imifarago
Kosa

Žene u Srbiji "zatrpale" frizere zbog ovakve kose: Znate li šta je frizura "crna višnja" — i ne, nije ono što ste na prvu pomislili

17:21 | 0
Japanke imaju super trik za čišćenje šporeta: Masnoća nestaje bez ribanja!
Foto: Shutterstock
probajte!

Japanke imaju super trik za čišćenje šporeta: Masnoća nestaje bez ribanja!

17:07 | 0
Dijana iz Slatine bacila Kan na kolena! U haljini sirena kroja ni boginja joj nije bila ravna!
Foto: Profimedia | Profimedia
Dvojnica Sofije Loren

Dijana iz Slatine bacila Kan na kolena! U haljini sirena kroja ni boginja joj nije bila ravna!

16:52 | 0
Komentari (0)

Dom i saveti

Japanke imaju super trik za čišćenje šporeta: Masnoća nestaje bez ribanja!
Foto: Shutterstock

Japanke imaju super trik za čišćenje šporeta: Masnoća nestaje bez ribanja!

17:07 | 0
Doktorka Jagoda upozorava da ova hrana sa pijace lako postaje opasna: "Prava bakterijska bomba"
Foto: Printscreen | tvhappy

Doktorka Jagoda upozorava da ova hrana sa pijace lako postaje opasna: "Prava bakterijska bomba"

15:31 | 0
Sve što treba da znate o ružama u saksijama: Uradite ovo i cvetaće obilno kao nikad pre
Foto: Shutterstock | shutterstock

Sve što treba da znate o ružama u saksijama: Uradite ovo i cvetaće obilno kao nikad pre

14:47 | 0
Prirodna podrška protiv polena: Travar Momčilo otkrio koje 2 biljke mogu pomoći
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Prirodna podrška protiv polena: Travar Momčilo otkrio koje 2 biljke mogu pomoći

14:21 | 0
Recepti sa koprivom za brži rast kose: Pomaže kod peruti, jača koren i smanjuje opadanje
private

Recepti sa koprivom za brži rast kose: Pomaže kod peruti, jača koren i smanjuje opadanje

14:17 | 0
Skida sve, i onaj žuti najgori kamenac: Kako očistiti sudoperu da doslovno možete da se ogledate u njoj
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Fire-n

Skida sve, i onaj žuti najgori kamenac: Kako očistiti sudoperu da doslovno možete da se ogledate u njoj

13:44 | 0
Crni luk će biti krupan kao lopta! Evo kako da ga zaštitite od bolesti i štetočina
Foto: Shutterstock

Crni luk će biti krupan kao lopta! Evo kako da ga zaštitite od bolesti i štetočina

13:01 | 0
Kupili ste kisele jagode? Ovaj trik ih pretvara u slatke kao med
Foto: Shutterstock | shutterstock

Kupili ste kisele jagode? Ovaj trik ih pretvara u slatke kao med

12:31 | 0
Stavila sam foliju ispred vrata: Štetočine više ne ulaze u moju kuću!
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Leszek Szelest

Stavila sam foliju ispred vrata: Štetočine više ne ulaze u moju kuću!

11:43 | 0
Većina ljudi drži jaja pogrešno u frižideru: Ovaj trik drastično smanjuje rizik od kvarenja
Foto: Shutterstock | shutterstock

Većina ljudi drži jaja pogrešno u frižideru: Ovaj trik drastično smanjuje rizik od kvarenja

10:19 | 0

Najnovije

Najčitanije

0min

Dovoljna su samo dva i krenulo je u pogrešnom smeru: Ovo su znakovi alkoholizma, obratite pažnju

16min

Istraživanje pokazalo: Jedna stvar zbližava oca i sina više nego što mislite

30min

Žene u Srbiji "zatrpale" frizere zbog ovakve kose: Znate li šta je frizura "crna višnja" — i ne, nije ono što ste na prvu pomislili

44min

Japanke imaju super trik za čišćenje šporeta: Masnoća nestaje bez ribanja!

59min

Dijana iz Slatine bacila Kan na kolena! U haljini sirena kroja ni boginja joj nije bila ravna!

21H

Dnevni horoskop za sredu, 20. maj: Dan kao stvoren za Lavove, u stopu ih prate Ovnovi

1D

Dodajte ovo u kafu posle ručka: Creva rade kao sat, a nadutost nestaje

1D

Komšinica Zora mi je rekla da stavim ovo pored prozora: Vlaga je nestala za 2 dana, nisam mogla da verujem rođenim očima

18H

Posle srede 20. maja, život bi mogao da im se promeni: Dolazi nabolje vreme za tri horoskopska znaka

9H

Trik dobar za pravljenje kiflica, hleba, pogače, krofni, pica: Kako da znate da li vam je testo dovoljno naraslo?

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0