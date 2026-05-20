Doktor Žaklin Volf, gastroenterolog sa Harvarda, daje važne savete o tome kako očuvati zdravlje creva kroz promišljen izbor namirnica. Ona naglašava da su creva ključna za pravilnu probavu, apsorpciju hranjivih materija i izlučivanje otpadnih tvari, a direktno su povezana i sa opštem zdravljem i mentalnim blagostanjem.

Zašto je važno zdravlje creva?

Creva igraju važnu ulogu u našem telu, ne samo kao centar za probavu, već i kao osnova za opšte zdravlje. Kada dođe do neravnoteže u crevima, to može izazvati probleme poput gojaznosti, alergija, pa čak i depresije. Dr. Volf napominje da određene namirnice mogu izazvati upale u crevima, što može negativno uticati na celo telo.

Štetne namirnice koje treba izbegavati

Dr. Volf preporučuje izbacivanje četiri vrste namirnica koje mogu narušiti ravnotežu creva:

Masno meso – Životinjske masti i zasićene masti mogu promeniti strukturu crevnih bakterija i smanjiti količinu kratkolančanih masnih kiselina, koje su važne za zdravlje debelog creva jer imaju antiupalna svojstva.

Ultraprerađena hrana – Ova hrana sadrži razne aditive i konzervanse koji mogu podstaći upale u probavnom sistemu.

Slatka pića – Pića sa visokim udelom šećera narušavaju crevni mikrobiom i podstiču razvoj štetnih bakterija.

Određena ulja, poput kokosovog i palminog – Iako su popularna, ova ulja mogu imati negativan uticaj na creva zbog visokog sadržaja zasićenih masti.

Zdrave alternative

Dr. Volf predlaže izbor zdravijih namirnica koje podstiču rad creva i smanjuju rizik od upalnih procesa:

Piletina, ćuretina i riba – Ovi izvori proteina sadrže manje zasićenih masti i lakše su probavljivi.

Sveže voće i povrće – Bogati su vlaknima i antioksidansima koji pomažu crevima.

Namirnice od celovitih žitarica – Sadrže vlakna koja podržavaju zdravlje probavnog trakta.

Ekstra devičansko maslinovo ulje i laneno ulje – Ova ulja sadrže omega-3 masne kiseline koje imaju protuupalno delovanje.

Korisni napici

Za održavanje ravnoteže creva, preporučuje se crni i zeleni čaj, kao i kafa u umerenim količinama, jer sadrže antioksidante koji podržavaju zdravlje creva.