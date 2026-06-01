Dolaskom toplijih dana sve više vremena provodimo napolju, ali uz sunce i boravak na svežem vazduhu često dolazi i jedan dosadan problem – žute mrlje na beloj odeći. Najčešće nastaju zbog znojenja, dezodoransa ili krema za sunčanje, a neretko ostaju vidljive čak i nakon pranja na visokim temperaturama.

Stručnjaci za čišćenje iz kompanije Shark Clean otkrili su nekoliko jednostavnih načina kako da se ovakve mrlje uklone, i to uz pomoć sastojaka koje većina ljudi već ima kod kuće.

– Koristite sredstvo za uklanjanje fleka na bazi aktivnog kiseonika ili napravite pastu od sode bikarbone i vode – savetuju stručnjaci.

Važno je da preparat nanesete direktno na požutela mesta kako bi delovao upravo tamo gde je problem. Soda bikarbona važi za jedno od najefikasnijih prirodnih sredstava za uklanjanje fleka, a pritom je veoma pristupačna.

Kako soda bikarbona uklanja mrlje?

Prema pisanju Expressa, soda bikarbona deluje kao upijač, neutralizator neprijatnih mirisa i blago abrazivno sredstvo, zbog čega može pomoći u uklanjanju upornih tragova sa tkanine.

Kada napravite pastu od sode bikarbone i vode, nanesite je na fleku i ostavite da deluje najmanje 20 minuta. Ako su mrlje posebno uporne, preporučuje se da smesa ostane na tkanini preko noći.

Nakon toga odeću operite u mašini na uobičajenom programu. Ukoliko fleke nisu potpuno nestale, postupak možete ponoviti.

Šta raditi sa mrljama od kreme za sunčanje?

Mrlje od kreme za sunčanje najčešće se pojavljuju oko okovratnika i vrata, a za njih stručnjaci preporučuju kombinaciju deterdženta za veš i vruće vode.

Napunite lavor ili sudoperu toplom vodom, dodajte deterdžent za pranje veša prema uputstvu proizvođača i potopite odeću. Umesto deterdženta možete koristiti i alkoholno sirće.

Odeću ostavite da odstoji neko vreme, a zatim po potrebi nanesite sredstvo za uklanjanje fleka ili pastu od sode bikarbone i vode direktno na problematična mesta.

Preparat treba da deluje najmanje 30 minuta pre nego što ga isperete čistom vodom. Nakon toga odeću ponovo operite u mašini.

Ne procenjujte rezultat dok se odeća ne osuši

Stručnjaci upozoravaju da je važno sačekati da se garderoba potpuno osuši pre nego što procenite uspeh tretmana. Tek kada je tkanina potpuno suva može se jasno videti da li su mrlje zaista nestale ili je potrebno ponoviti postupak.