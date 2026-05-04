Ako ste u poslednje vreme prošli pored frizerskog salona ili skrolovali Instagram, verovatno vam nije promakla nova frizerska opsesija koja je zaludela žene širom Srbije, a to je "jagoda toping" kosa. Iako naziv zvuči kao nešto iz menija poslastičarnice, reč je o jednom od najtraženijih kolor trendova ove sezone.

Ova frizura kombinuje toplu, svetliju bazu kose, najčešće u nijansama plave, svetlo smeđe ili bež sa nežnim, ali primetnim pramenovima u tonovima jagode, breskve i blage crvene. Rezultat je mekani, "voćni" efekat koji podseća na kremasti jagoda toping na desertu, po čemu je i dobila ime.

Najčešće se radi u balajaž ili soft highlights tehnici, tako da prelazi nisu oštri, već deluju prirodno i razliveno. Upravo ta nežna igra boja daje kosi dimenziju, sjaj i vizuelni volumen, čak i kada je potpuno ravna i jednostavno stilizovana.

Frizeri ističu da je "jagoda topping" idealan izbor za one koje žele promenu, ali ne žele ekstremne ili previše upadljive boje. Ova tehnika omogućava da se zadrži prirodan izgled, uz dozu topline i modernog, razigranog efekta.

Popularnost ove frizure eksplodirala je zahvaljujući društvenim mrežama, gde je postala hit među influenserkama i poznatim damama koje je kombinuju sa opuštenim talasima, punđama ili ravnom kosom. Posebno dolazi do izražaja na suncu, kada topli tonovi "hvataju svetlo" i daju kosi luksuzan, sjajan izgled.

Zanimljivo je i to da je održavanje relativno jednostavno – zbog mekih prelaza, izrastak nije previše primetan, a boja se može osvežavati postepeno, bez čestih odlazaka kod frizera.

"Jagoda toping" frizura tako je postala simbol moderne ženstvenosti, svežine i suptilne promene koja ne traži drastičan rez, ali ipak donosi potpuno novi izgled.